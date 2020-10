Yamaha-teambaas teleurgesteld over vertrek Van der Mark naar BMW

Van der Mark boekte in zijn tijd bij Yamaha vier overwinningen en stond in totaal 26 keer op het podium in het kampioenschap voor productiemotoren. De ambities waren groot voor Van der Mark, die graag een wereldtitel wilde halen. Dat kwam er bij Yamaha nooit van. Tijdens de coronacrisis sprak Van der Mark met andere fabrikanten en hij besloot uiteindelijk de overstap te maken naar BMW, dat sinds enkele jaren weer met een fabrieksteam actief is in het WK Superbikes. “Voor zijn carrière heeft hij de verkeerde keuze gemaakt”, betwijfelt de uitgesproken Denning de keuze van zijn kopman in gesprek met Motorsport.com. “Het is de verkeerde keuze als hij wil proberen om wereldkampioen te worden. Maar wie weet? Wanneer het team een grote stap maakt en de motor ineens fantastisch is, kun je er niet zeker van zijn.”

Met Van der Mark beleefde Denning de afgelopen jaren mooie successen. De vier overwinningen en de derde plaats in het wereldkampioenschap van 2018 steken er met kop en schouders bovenuit. “Het was een succesvolle tijd, maar niet alleen vanwege de prestaties in het WK Superbikes. Ik denk ook aan de overwinningen in de 8 uur van Suzuka”, wijst Denning op de race die Van der Mark met Yamaha twee keer won. “Michael paste heel goed bij dit team. Wanneer een rijder goed in het team past, is het voor de crew makkelijker om hem door dik en dun te steunen. Zijn grootste kwaliteit is dat hij heel snel afkoelt wanneer hij even daarvoor nog heel boos kan zijn. Je kunt er altijd op vertrouwen dat hij alles geeft in de races, ook als de vrijdag en zaterdag niet goed waren.”

Denning denkt dat zijn coureur nog veel meer had kunnen bereiken, een onfortuinlijke crash in Misano in 2019 zorgde echter voor een tegenslag: “Hij ging daar onderuit zonder dat hij er zelf schuld aan had, dat was een grote tegenslag. Het was niet zijn fout. Maar hij brak wel zijn hand en die blessure heeft op vele races invloed gehad. Hij was op dat moment echt ontzettend sterk. Ik denk dat hij zonder die crash veel meer races had gewonnen. Dat was de enige negatieve ervaring. Afgezien daarvan ontwikkelde hij zichzelf en werd hij steeds beter”, kijkt Denning terug. “Als teamspeler en als onderdeel van dit project was hij echt heel goed, op en naast de baan.”