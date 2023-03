Renger van der Zande met Cadillac in WEC-race 6 uur van Spa

Renger van der Zande en Sebastien Bourdais zijn geen onbekenden van elkaar. De heren racen in de Verenigde Staten voor Chip Ganassi Racing in het IMSA-kampioenschap. Op 29 april reist het duo af naar Spa-Francorchamps en stapt voor de derde ronde van het WEC in de Cadillac V-Series.R LMDh. Het tweetal voegt zich bij Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook, die namens Ganassi in de andere auto - onder de naam Cadillac Racing - een volledig WEC-seizoen draaien. Het is volgens Cadillac en Ganassi de ideale voorbereiding op de 24 uur van Le Mans. In die race komt Cadillac met drie LMDh-bolides. Twee onder de naam Ganassi en een onder de naam van Action Express Racing.

"Cadillac en Chip Ganassi Racing zijn ervan overtuigd sterker te worden door in een weekend meerdere auto's in te zetten", zegt Mike O'Gara, operationeel directeur van Ganassi. "De race op Spa zal dienen als de generale repetitie voor Le Mans. Het is voor onze IMSA-coureurs de uitgelezen kans kennis te maken met het WEC-reglement en de procedures in de voorbereiding op het evenement dat in juni plaatsvindt." Laura Wontrop, die bij General Motors het programma van de sportwagens van Cadillac beheert, voegt toe: "Elke kans die we krijgen om ons voor te bereiden op Le Mans binnen de WEC-regelgeving en -voorschriften, is geweldig."

Cadillac en Ganassi zien de mogelijkheid een extra wagen in te zetten, omdat tussen de IMSA-race in Long Beach en Laguna Seca een maand zit en de WEC-race in België daar tussenvalt. De extra auto wordt alleen door Van der Zande en Bourdais bestuurd. Scott Dixon, die tijdens Le Mans wel in een Cadillac stapt, is niet beschikbaar. De Nieuw-Zeelands autocoureur heeft dat weekend verplichtingen bij Ganassi in IndyCar op Barber Motorsports Park.

Hypercar-veld

Met de toevoeging van een tweede Cadillac bestaat het Hypercar-deelnemersveld in Spa uit maar liefst dertien auto's. Jota wil in België de nieuwe Porsche 963 laten debuteren. De levering van de wagen is momenteel tot na de WEC-races op Sebring en Portimao uitgesteld. Antonio Felix da Costa, Will Stevens en Yifei Ye besturen die bolide namens Hertz Team Jota. Glickenhaus komt met Romain Dumas en Olivier Pla in actie, al moet de derde coureur nog bevestigd worden. Maximilian Gotz lijkt daar de grootste kanshebber voor.