Tandy en Jaminet, teamgenoten in het IMSA-kampioenschap, voegen zich zo aan het derde Porsche Penske Motorsport-team dat deelneemt aan de 24 uur van Le Mans, onderdeel van het World Endurance Championship. Het betekent voor Tandy de elfde Le Mans-start, maar het is dit keer een bijzondere aangezien dit pas zijn tweede keer in de hoogste klasse van de langeafstandsrace is.

In 2015 stapte de Brit ook al in bij Porsche, toen nog in de 919 Hybrid LMP1, en won toen samen met Nico Hülkenberg en Earl Bamber de legendarische race. Voor Jaminet is het pas zijn tweede start op het Circuit de la Sarthe, nadat hij in 2019 nog deelnam aan de GTE Pro-klasse namens het fabrieksteam van Porsche.

"Toen ik voor het eerst met Porsche sprak over het Porsche Penske Motorsport-programma, gaf ik al aan dat IMSA hoog op mijn prioriteitenlijst stond, maar als de kans zich voordeed voor een extra auto op Le Mans, zou ik daar graag met de 963 willen rijden", zegt Tandy tegen Motorsport.com. "Het was in het begin nog niet zeker wanneer dat mogelijk zou zijn, maar het is geweldig dat dit meteen in het eerste jaar van het programma gebeurt en ik ben zeer blij om hier deel van uit te maken. De laatste keer dat wij naar Le Mans gingen met drie deelnemende auto's, eindigde dat niet heel verkeerd, of wel dan?", doelt hij op de overwinning van Porsche in 2015.

Porsche had eerst nog haar kansen om het IMSA-team naar Le Mans te brengen gebagatelliseerd, maar voor de motorsportbaas van Porsche, Thomas Laundenbach, draaide het 'allemaal om het maximaliseren van onze kansen'. "Dat is ook waarom we een derde auto inzetten", zei de Duitser destijds. "De geschiedenis van de race heeft aangetoond dat de extra ingezette auto's vaak de factor zijn die uiteindelijk de doorslag geeft. We hoeven niet ver terug te kijken in de geschiedenis van Porsche Motorsport om daar bewijzen van te zien."

De derde Porsche, bestuurd door Tandy, Jaminet en Nasr, zal met startnummer 75 aan de 100ste editie van de 24 uur van Le Mans verschijnen. Dit ter ere van het 75-jarig bestaan van het Duitse merk. Mocht bij een van de teams een coureur niet kunnen racen, dan staat Matt Campbell klaar om in te vallen. De Porsche 963 met startnummer 5 wordt bestuurd door Dane Cameron, Michael Christensen en Frederic Makowiecki, in de auto met startnummer zes zijn Andre Lotterer, Kevin Estre en Laurens Vanthoor te vinden. Uiteindelijk staan er vier Porsche Hypercars op de startgrid van Le Mans: het Britse Jota neemt als klantenteam deel aan de race.