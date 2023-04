Al jarenlang is Renger van der Zande een vaste kracht in de topklasse van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De 37-jarige coureur uit Dodewaard rijdt ook dit jaar weer mee in het kampioenschap namens Chip Ganassi Racing, dat het met de nieuwe Cadillac V-Series.R, zoals de hypercar van het merk officieel heet, opneemt tegen merken als Acura, BMW en Porsche.

Het hypercartijdperk moet de kampioenschappen van IMSA en WEC dichter bij elkaar brengen en uiteindelijk zorgen voor grote startvelden in de belangrijkste langeafstandsraces, waaronder de 24 uur van Le Mans. Ook daar zal later dit jaar, op 10 en 11 juni, de Cadillac te bewonderen zijn als deze over het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe scheurt. Van der Zande is dan ook van de partij en zal met teamgenoten Sebastien Bourdais en Scott Dixon proberen voor de zege in de legendarische race te gaan.

Voor het zover is, krijgen Van der Zande en Chip Ganassi Racing de kans om alvast aan het ietwat andere WEC-reglement te wennen. De Nederlander staat op 29 april namelijk aan de start van de 6 uur van Spa-Francorchamps, samen met Bourdais. Dat wordt een bijzondere ervaring, weet Van der Zande nu al.

"Ik vind het heel uniek, het is natuurlijk maar 2,5 uur van mijn huis vandaan", zegt Van der Zande in gesprek met Motorsport.com. "Mijn racethuis bevindt zich al tien jaar in Amerika. Het voelt best gek om met mijn Amerikaanse familie naar Europa te komen om te racen. Dat is ook wel heel bijzonder, omdat je de Amerikaanse auto's op de Amerikaanse banen hebt, het is dus een beetje gek om met die auto naar Europa te komen. En zeker naar Spa, omdat het zo dichtbij is en het een baan is die ik heel goed ken omdat ik er vaak gereden heb. Om die Amerikaanse Cadillac hier rond te sturen, wordt wel een heel gek gevoel, maar vooral heel bijzonder."

Andere regels

Het wordt voor Van der Zande en Chip Ganassi 'even schakelen', aangezien de regels in het WEC iets anders zijn dan in het IMSA. "De regels zijn anders en er zitten andere systemen op de auto voor de scrutineering", legt Van der Zande uit. "Ik ken het kampioenschap goed, ik heb vaak in het WEC gereden. Het is alleen anders omdat je met een team gaat... dat overigens ook veel ervaring heeft in het WEC omdat zij daar met de Ford GTE reden. General Motors kent het WEC ook vanuit Corvette. Dus de ervaring is er wel. We mogen heel blij zijn dat we in Spa aan de start komen ter voorbereiding op Le Mans."

Niet alleen Van der Zande kijkt op die manier naar de race op Spa-Francorchamps, ook Ganassi's operationeel directeur Mike O’Gara ziet het als een 'broodnodige' voorbereiding op die 24 uur van Le Mans. Het circuit in de Ardennen en het Franse circuit zijn qua karakteristieken anders, toch biedt het wel degelijk een goede voorbereiding, stelt Van der Zande. "Het gaat om de regels, het kampioenschap, de samenwerking met de organisatie, wat best specifiek is met de ACO, je gezicht laten zien en een gevoel krijgen van waar de concurrentie staat."

Een van de grootste verschillen tussen IMSA en WEC zijn de pitstops. "In Amerika kan je, afhankelijk van hoe lang je tankt, de banden wisselen. In het WEC is het eerst tanken, daarna de bandenwissel. Daar heb je dan ongeveer twaalf tot veertien seconden voor. Dat wordt voor ons team natuurlijk wel aanpoten om dat onder controle te krijgen. Stel dat we er in Spa achter komen dat het niet goed genoeg is, dan kunnen we dat altijd nog verbeteren."

De Ganassi Cadillac LMDh-bolide van Renger van der Zande in actie tijdens de 12 uur van Sebring. Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Focus op Le Mans

Waar Cadillac ook rekening mee moet houden, is het feit dat Spa-Francorchamps als het ware zijn eigen weerssysteem heeft en het zomaar flink kan regenen. Van der Zande zou het 'niet erg' vinden als er druppels vallen tijdens de 6 uur van Spa. "Ik denk dat onze auto wel eens heel goed kan zijn in de regen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog weinig ervaring mee heb, we hebben nog maar weinig in de regen tegen anderen gereden. Maar het kan regenen op Spa en het kan regenen op Le Mans, we zien dit echt als een vrije training voor Le Mans. We gaan natuurlijk proberen te winnen. Maar of het nou regent of droog is... daar valt weinig over te zeggen. Ik weet niet of het in ons voordeel zou zijn."

"Zeker op Spa heb je hogesnelheidsbochten", vervolgt de Cadillac-coureur. "De hypercars hebben natuurlijk boven de 120 kilometer per uur vierwielaandrijving. In Eau Rouge kan het dan wel eens het verschil maken, vierwielaandrijving tegenover bijvoorbeeld achterwielaandrijving."

Dat hij veel op Spa-Francorchamps heeft gereden, zal volgens Van der Zande een groot voordeel zijn voor Chip Ganassi Racing. "Ik kan qua afstelling aan mijn Amerikaanse team goed vertellen wat we nodig hebben. Ik heb in Bourdais een goede teamgenoot en wij rijden met zijn tweeën, waardoor we veel rijtijd hebben." Wel houdt Van der Zande er rekening mee dat dit geen race van alles of niets wordt. "Het is aan de andere kant een circuit waar je je auto volledig total loss kunt rijden. Dat moeten we voorkomen, want de onderdelen zijn nog schaars omdat het project nog zo nieuw is. Er is dus veel om rekening mee te houden, maar door mijn ervaring hier kan ik mijn team goed begeleiden naar wat we nodig hebben."

Het is dus vooral een voorbereiding op de 24 uur van Le Mans, maar één ding is zeker: "We willen natuurlijk ook gewoon die race winnen, dus daar gaan we voor", besluit de strijdvaardige Van der Zande.

Van der Zande deelt de Ganassi Cadillac V-Series.R op Spa alleen met Sebastien Bourdais. Foto: Jake Galstad / Motorsport Images