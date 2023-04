De afgelopen jaren was de 24 uur van Le Mans vooral het decor van een strijd tussen de twee Toyota's. In de LMP1-klasse kende Toyota sinds 2018 geen echte concurrentie meer waardoor het voor het Japanse merk een race tegen de klok en zichzelf was. Maar liefst vijf keer op rij won een Toyota de felbegeerde 24 uur van Le Mans, al werd er aan de waarde van die zeges getwijfeld door het gebrek aan sterke concurrentie.

Dit jaar belooft dat een heel ander verhaal te worden. Dit jaar rijden merken als Cadillac, Ferrari, Peugeot en Porsche mee in de Hypercar-klasse en telt de grid maar liefst zestien Hypercars, ten opzichte van de vijf Hypercars/LMP1's van de afgelopen drie jaar. Voordat het zover is, staan de 6 uur van Portimao in Portugal en 6 uur van Spa-Francorchamps in België op de planning. Voor de teams een goede kans om zich voor te bereiden op de langeafstandsrace in Frankrijk, waar op 10 en 11 juni gestreden wordt om de zege.

In Florida liet Toyota tijdens de 1000 mijl van Sebring alvast zien dat het ook met concurrentie sterk genoeg is voor een een-twee. Na die race nam het Japanse merk drie dagen de tijd voor een test op hetzelfde Amerikaanse circuit. "Nu gaan we naar Portimao met alleen het kampioenschap in gedachten", blikt Sébastien Buemi vooruit in gesprek met Motorsport.com. "Ook in Spa gaat het om het kampioenschap. In Le Mans draait het om Le Mans! We willen voor alle zeges gaan. In Portimao gaan we voor de zege en houden we het kampioenschap in ons achterhoofd. Zelfs al hebben we dezelfde Balance of Performance als in Le Mans, en hebben we geen technische problemen, is dat nog altijd prima omdat het ons meer vertrouwen geeft."

Nu Toyota op veel meer concurrentie kan rekenen op Le Mans, staat de druk er vol op om ook dit jaar te laten zien dat zij de beroemde race kunnen winnen. "Het is behoorlijk cool", zegt Buemi over het feit dat er zoveel nieuwe merken aan de start staan. "Ten eerste zullen mensen, als wij weten te winnen, ons werk meteen erkennen. Na een tijdje was in Sebring duidelijk dat de strijd om de zege tussen onze twee auto's zou gaan. Of er nou vijf, tien, vijftien of twintig auto's rijden, dat verandert niet echt iets omdat je het opneemt tegen degene van jouw niveau. Ferrari eindigde op twee ronden achterstand, Porsche op vier ronden. Ze staan er, maar je neemt het iet per se tegen hen op. Het was gewoon beter omdat mensen meer erkennen dat wij een goed team zijn. Nu is het ons doel om aan iedereen te bewijzen dat we Le Mans ook mét competitie kunnen winnen", aldus de strijdvaardige Zwitser.