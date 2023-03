De afgelopen jaren werkte het World Endurance Championship (WEC) met drie safety cars tijdens de 24 uur van Le Mans. Op die manier werden drie verschillende groepen opgevangen door drie verschillende safety cars op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Dat zorgde er ook voor dat de voordelen voor de teams achter de leider met zo'n neutralisatie beperkt werden, aangezien de drie safety cars op verschillende plekken van de baan reden en zo afstand van de andere groepen hielden. De safety cars gingen vervolgens op hetzelfde moment van de baan om de groepen los te laten.

Daar komt echter verandering in, aangezien het hele veld vanaf dit jaar, na opgevangen te worden door de drie safety cars, achter één safety car bij elkaar komt. Dat betekent dat alle teams kunnen aansluiten en een leidend team de voorsprong flink kan zien slinken. De technisch directeur van Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, vreest dat dit kan leiden tot een loterij. "Het verloop van deze race kan nu compleet veranderen door de safety car", zegt Vasselon tegen Motorsport.com. "Het maakt Le Mans een beetje tot een loterij, en dat kan de waarde van de zege aantasten. Het kan tot een devaluatie van een Le Mans-zege leiden, aangezien er nu meer geluk bij komt kijken."

Vasselon geeft toe dat het niet uitmaakt wat voor systeem er gebruikt wordt voor wat betreft safety cars, aangezien deze 'altijd een sportieve impact' zal hebben. "Dan kan je de impact minimaliseren door drie safety cars in te zetten, zoals het geval was. Dat was waarschijnlijk de beste manier om de sportieve impact zo klein mogelijk te houden op een circuit van 13,6 kilometer, met rondetijden van 3 minuten en 30 seconden. Nu hoef je alleen maar binnen drie minuten van de leider te blijven en te wachten op een safety car", beklaagt Vasselon zich over de nieuwe regel.

Op Sebring stond er geen maat op de Toyota's. Photo by: JEP / Motorsport Images

Tweedeling in paddock

Vasselon omschrijft dit als een 'niet erg positieve' verandering en ziet het zelfs als de 'veramerikanisering van de race'. De nieuwe regel zorgt voor een tweedeling in het WEC-paddock. Waar de technisch directeur van Toyota het als mogelijke devaluatie van de zege in de 24 uur van Le Mans ziet, kijkt Porsche Penske Motorsport-baas Jonathan Diuguid er juist op een positieve manier naar. "Meer auto's in de ronde van de leider aan het einde van een 24-uursrace is spannender", stelt Diuguid. "Na Le Mans vorig jaar, met ons LMP2-programma, keken we wat voor effect de neutralisaties op ons hadden. In één geval pakte het in ons voordeel uit, de andere keer in het voordeel van de Jota. Om dat zoveel mogelijk te elimineren, is iets goeds."

Ook United Autosports-teambaas Richard Dean ziet de verandering vooral als iets positiefs. Het biedt volgens hem namelijk meer perspectief voor teams die al vroeg op achterstand komen. "Dat moet wel goed zijn", oordeelt Dean, die vorig jaar zijn LMP2 met startnummer 22 al op twee ronden achterstand zag komen na een incident bij de start. Het team kon niet terugkomen van die achterstand. "Alles wat je de kans geeft om misschien een ronde terug te pakken als het goed loopt, moet als positief worden gezien. Vorig jaar verloren we die twee ronden bij de start. Onze coureurs gaven 24 uur lang vol gas, maar konden geen terrein winnen."

Iemand met gemengde gevoelens door deze regelwijziging, is Jota-teambaas Sam Hignett. Zijn team verschijnt dit jaar voor het eerst in de hoogste klasse aan de start van de 24 uur van Le Mans met de Porsche 963 LMDh. "Op de korte termijn is dit waarschijnlijk goed voor ons omdat we met een voor ons nieuwe auto naar Le Mans gaan en we waarschijnlijk niet zo snel zullen zijn als onze concurrenten. Alles wat ons in de strijd houdt is wat dat betreft goed, maar op de lange termijn is een safety car die het hele veld bij elkaar brengt niet goed voor ons strategisch IP als een team."

Het nieuwe safety car-systeem werd bij de Prologue op Sebring al getest. Zodra het hele veld achter dezelfde safety car rijdt, zal elke auto die vóór de leider in zijn klasse ligt een wave around krijgen, om zo achter de leider aan te sluiten. Dan volgt de zogenaamde drop back. Dan worden de auto's weer opgesplitst in hun eigen klassen, met de Hypercars vooraan en de GTE Am achteraan. Deze procedure zou op Le Mans naar schatting zo'n twintig minuten duren om af te ronden.