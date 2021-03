Alpine onthult LMP1-bolide voor nieuw WEC-seizoen

Naast haar nieuwe avontuur in de Formule 1, blijft de naam van Alpine dit jaar ook vertegenwoordigd in de lange-afstandsracerij. Na acht seizoenen in de LMP2-klasse maakt het Franse sportwagenmerk dit jaar zelfs de opstap naar de hoogste klasse, de vernieuwde Hypercar-categorie. In deze nieuwe klasse gaat Alpine het opnemen tegen de hybride hypercars van het fabrieksteam van Toyota en de non-hybrid hypercars van het Amerikaanse Glickenhaus, dat dit jaar debuteert in het WEC.

In tegenstelling tot Toyota en Glickenhaus kiest Alpine ervoor om met een LMP1 deel te gaan nemen aan het nieuwe WEC-seizoen. Het merk heeft gekozen voor een non-hybrid LMP1 van Oreca, die vorig jaar onder de naam R13 nog gebruikt werd door het team van Rebellion. Ook de motor, een 4.5-liter V8 van Gibson, is dezelfde als de krachtbron waarmee Rebellion afgelopen seizoen nog twee races wist te winnen.

Het WEC-project van Alpine zal opnieuw gerund worden door Signatech. Nicolas Lapierre, Andre Negrao en Matthieu Vaxiviere werden eerder al aangekondigd als coureurs voor het nieuwe WEC-seizoen.

Vaxiviere, Negrao en Lapierre naast de nieuwe Alpine A480 Gibson LMP1 Photo by: Alpine

“Sinds 2013 hebben we ons stap voor stap al weten te bewijzen en hebben we aangetoond dat we op het hoogste niveau de kleuren van Alpine kunnen verdedigen”, aldus teambaas Philippe Sinault, die Alpine in de LMP2-klasse onder meer drie keer de 24 uur van Le Mans zag winnen. “Het vertrouwen dat Alpine in ons heeft voor dit nieuwe project geeft ons veel trots. We benaderen dit programma met nederigheid en met het verlangen om het goed te doen in een tijd waarop de wereld van de endurance-racerij op een keerpunt staat. We willen opstaan in deze opwindende en motiverende uitdaging om de naam van Alpine opnieuw te verankeren in het pantheon van de Franse en de internationale autosport.”

De Alpine A480 Gibson zal zijn eerste race rijden op zaterdag 1 mei, wanneer het nieuwe WEC-seizoen wordt afgetrapt op het circuit van Spa-Francorchamps.

