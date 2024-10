Op woensdag kondigde WEC Alpine-coureur Nicolas Lapierre in een video op Instagram aan: "Het is tijd om mijn helm aan de wilgen te hangen en dit hoofdstuk van mijn loopbaan af te sluiten", vertelde de 40-jarige Fransman. "Het was geweldig om mijn carrière af te sluiten met het mogen spuiten van champagne." Daarmee refereert Lapierre aan de derde plaats van Alpine in de 8 uur van Fuji. Die race blijkt nu direct zijn laatste te zijn.

In eerste instantie zou Lapierre zich volledig storten op zijn eigen raceteam in de European Le Mans Series Cool Racing, maar vrijdag werd bekend dat er toch een andere keuze is gemaakt. De uit de Franse Alpen afkomstige coureur is namelijk vanaf 1 januari sportief directeur bij het endurance-team van Alpine. "Alpine heeft altijd enorm vertrouwen in mij laten zien. Niet in de laatste plaats dat ze mij de kans gaven om de [Hypercar] A424 te ontwikkelen en mij het eerste seizoen in de auto te laten rijden", begint Lapierre in de aankondiging van de nieuwe stap. "Nadat ik bekendmaakte dat ik graag wilde stoppen met racen, mag ik nu met enthousiasme bekendmaken dat ik bij Alpine blijf. Deze keer is het wel aan de andere kant van de pitmuur."

Voor de teambaas van het endurance-team Philippe Sinault was dit een logische stap. "We hebben hier al een aantal maanden over gesproken. Het was een gemeenschappelijke wens, maar ook een logisch en natuurlijk vervolg van de succesvolle samenwerking die we de afgelopen jaren hebben gehad", aldus Sinault. "We zijn samen opgegroeid en hebben zoveel titels gewonnen! We kennen elkaar heel goed en vertrouwen elkaar blindelings. Ik ben Nicolas dankbaar dat hij deze nieuwe rol accepteerde en kan niet wachten wat zijn bijdrage aan het team in deze nieuwe rol gaat zijn."

Lange loopbaan

Lapierre heeft een aardig indrukwekkend palmares opgebouwd. Begin deze eeuw werd hij gezien als hét Franse toptalent, maar echt doorbreken richting de Formule 1 zat er niet in. Succesvol werd hij wel in de langeafstandsracerij. Zo wist hij bijvoorbeeld vier keer de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse te winnen en werd hij twee keer derde overall. Dit jaar was Lapierre een belangrijke schakel in het opstarten van het Hypercar-project van Alpine. Na een stroeve start heeft het team de slag aardig te pakken, met als grootste succes de derde plaats in Fuji. De laatste race van het seizoen stapt Lapierre niet meer in, hij neemt in Bahrein de tijd om alvast te wennen aan zijn rol als sportief directeur. Reservecoureur Jules Gounon neemt zijn plekje in. Samen met teamgenoten Mick Schumacher en Mathieu Vaxivière hoopt Gounon een podiumplaats te bemachtigen tijdens de 8 uur van Bahrein. Op 2 november staat die race op het programma.