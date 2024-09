Mick Schumacher werd begin dit jaar door Alpine aangekondigd als een van de coureurs in het LMDh-programma voor het WEC. Voor de Duitser was dit een terugkeer op de grid, want in 2023 stond hij na zijn ontslag bij het Formule 1-team van Haas een heel jaar aan de kant. Alpine wil dolgraag verder met de 25-jarige coureur, maar de rijder mikt nog altijd op een terugkeer in F1. In gesprek met Motorsport.com laat teambaas van het Alpine WEC-team Philippe Sinault weten dat hij nog onzeker is of Schumacher volgend jaar weer in een A424 zit. "Dat is lastig om te zeggen. We doen ons best en we hebben hem verteld dat het voor ons van groot belang is dat hij bij ons blijft", aldus Sinault. "Maar we hebben het niet in de hand. Formule 1 is namelijk Formule 1. We moeten dus weer afwachten. Ik hoop dat ik op korte termijn wat nieuws te vertellen heb."

Dit jaar ging rond dat Schumacher op het lijstje stond als mogelijke F1-rijder voor volgend jaar bij het team van Alpine, maar uiteindelijk koos de formatie uit Enstone voor juniorcoureur Jack Doohan. Alpine-motorsportbaas Bruno Famin hoopt desondanks dat Schumacher bij zijn huidige werkgever wil blijven. "Ik ben heel blij met Mick. Hij heeft het heel goed gedaan. Hij paste zich fantastisch aan aan het endurance-racen. Om dat als formulewagencoureur te doen is niet makkelijk", verklaart de topman in gesprek met Motorsport.com.

Dat Schumacher graag weer naar F1 gaat, merkte Famin vooral aan het begin van het seizoen. "Dat doet hij nu nog steeds wel, maar verder is hij erg gefocust op dit programma", aldus de 62-jarige man uit Belfort. "We zagen in Austin [waar Schumacher met zijn team negende werd] weer hoe snel hij was. Ik ben heel blij met Mick en als er een kans in zit dat we met hem verder kunnen werken zal ik daar ook heel blij van worden."

Door het WEC-seizoen heen liet Alpine een stijgende lijn zien. De eerste vier races bleef Schumacher met zijn teamgenoten Mathieu Vaxivière en Nicolas Lapierre zonder punten, maar sinds Sao Paulo eindigde het trio constant in de top-tien. Het grootste succes werd tijdens de race in Fuji gevierd, waar een podiumplaats werd gescoord.