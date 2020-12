Zarco: “Ducati heeft mij geholpen weer vertrouwen te krijgen”

Zarco leverde halverwege 2019 zijn contract bij de Oostenrijkse fabrikant in. Hij had geen vertrouwen in het materiaal van KTM en kon zijn stijl niet aanpassen. Deze wanhoopsdaad pakte uiteindelijk heel aardig uit. Na een tussenstap bij Honda legde Ducati de Fransman vast en stalde hem – met fabriekssteun – bij Avintia Racing. Daar scoorde Zarco al in zijn derde race een pole-position, gevolgd door een podium. Het leverde hem promotie op naar het Pramac-satellietteam. Daar wordt hij volgend seizoen de teamgenoot van debutant Jorge Martin.

“Sinds Misano is het allemaal positief geweest”, wees Zarco op het tekenen van een nieuw contract. “De grootste uitdaging was om weer op niveau te komen en een competitieve motor te krijgen voor volgend jaar. Dat is in Misano gelukt, ook al wisten we toen nog niet of het Pramac of de fabriek zou worden. Ik was blij dat ik een gelijkwaardige motor [aan die van de fabrieksrijders] zou krijgen. Het officiële team is meer prestigieus, maar bij Pramac kan ik voor overwinningen vechten en dat geeft me een goed gevoel. Het grootste doel is wat dat betreft bereikt.”

De voormalig wereldkampioen floreerde aan het begin van zijn MotoGP-loopbaan op de Yamaha M1, maar de KTM RC16 bleek andere koek. Ook de Ducati staat bekend als een fysieke motor, maar Zarco heeft zich in dit geval wel aan kunnen passen. Met name ‘de positieve basis’ van de Ducati GP19 was prettig voor Zarco, die eveneens genoot van zijn nieuwe samenwerking met het team. Nadat duidelijk was dat hij zijn carrière bij Ducati kon vervolgen, greep hij de afgelopen races aan om iets meer te experimenteren. “De races na Le Mans en Aragon heb ik echt gebruikt als test voor volgend jaar. Dat geeft me niet direct een voordeel, maar ik kan er wel van leren zonder er een hoge prijs voor te betalen. In het kampioenschap heb ik niets te winnen of te verliezen. Ik ben blij dat ik die stabiliteit weer gevonden heb en dat ik een manier gevonden heb om weer te presteren. Ik heb aan de motor gewerkt en ik heb het meeste weer onder controle. Ook weet ik dat ik me nog kan verbeteren.”