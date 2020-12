Espargaro: “Geen spijt dat ik zonder GP-zege bij KTM vertrek”

Espargaro reed in Portugal zijn laatste race in dienst van KTM, het merk waar hij sinds haar intrede in 2017 aan verbonden was. De Catalaan was in 2018 verantwoordelijk voor het eerste podium van KTM in de MotoGP en stond in 2020 ook nog vijf keer op het podium. Waar zijn merkgenoten Brad Binder en Miguel Oliveira in totaal drie races wisten te winnen, heeft Espargaro zijn tijd bij KTM afgesloten zonder overwinningen. Nog voor de start van dit seizoen besloot Espargaro dat hij in 2021 zijn geluk gaat beproeven bij Repsol Honda.

“Het is geen leugen als ik zeg dat ik niet naar overwinningen zocht bij KTM”, zei Espargaro, gevraagd of het lastig was om KTM zonder overwinningen te verlaten. “Ik wilde natuurlijk graag winnen, maar het was niet… veel mensen hebben me dit gevraagd: ‘Je moet zeker winnen?’ Tuurlijk wil ik winnen, ik wil elke keer winnen. Die mentaliteit is er altijd, maar dat is niet altijd mogelijk en het moet ook niet altijd. Uiteindelijk zie je dit jaar ook dat Joan Mir wereldkampioen is geworden door slechts één race te winnen. Dat is dus niet het belangrijkste. De kennis die je verzamelt is soms belangrijker. De resultaten van dag tot dag, de mensen om me heen en alles wat we dit seizoen bereikt hebben. Met vijf podiums kun je vijf dagen blij zijn, een overwinning is maar één dag leuk. Ik heb ook twee pole-positions, wat dat betreft heb ik niet te klagen. De grootste gemiste kans was de race in Tsjechië, ik denk dat ik daar heel sterk was en dat ik daar had kunnen winnen [voor de aanrijding met Johann Zarco]. Afgezien daarvan heb ik nergens spijt van. Ik heb alles gegeven en heb niet gewonnen, dan heb ik het niet verdiend of omdat ik een verkeerde keuze maakte. Vaak had ik het niet in eigen hand, maar de laatste twee keren in Oostenrijk was het wel ons probleem. Dankzij een eigen fout konden we daar niet winnen. Ik kan mezelf niets verwijten. Ik ben blij met mezelf en heel blij met wat we bij KTM bereikt hebben.”

Espargaro eindigde uiteindelijk op de vierde plaats in het kampioenschap en vertrekt veel wijzer naar Honda: “In een seizoen met vijf podiums staan we boven [Andrea] Dovizioso, twee pole-positions. Het einde van dit seizoen was heel sterk”, voegde hij toe. “Ik ben trots op wat we bereikt hebben met de fabriek, wat ik als rijder bereikt heb en dat ik ontzettend veel geleerd heb. Ik kan ze daar alleen maar voor bedanken, het is een geweldige tijd geweest.”