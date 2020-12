Quartararo na lastig tweede seizoen: “Ook deze ervaring is nuttig”

Na het uitvallen van Marc Marquez werd Quartararo gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel, zeker nadat hij het seizoen begon met twee magistrale overwinningen op het circuit van Jerez. Daarna ging het bergafwaarts met de prestaties van de jonge Fransman. In de Catalaanse Grand Prix zegevierde hij nog eens, maar daarna noteerde hij geen enkele top-vijf meer. De wereldtitel ging zodoende aan zijn neus voorbij, niet in de laatste plaats omdat de 2020-versie van de Yamaha M1 nooit helemaal voelde als de motor waarmee hij een jaar eerder debuteerde.

“Het is tijd om een korte break in te lassen, maar ook om na te denken wat ik nodig heb om volgend jaar echt voor de titel te vechten”, concludeerde Quartararo na afloop van de laatste race. “We hebben gesprekken gevoerd met Yamaha, maar het is belangrijker dat we vorig jaar niet echt technische problemen hadden waardoor ik me slecht voelde op de motor. Dat was dit jaar ons grootste probleem. Ik had geen gevoel en kon niet een lekker ritme vinden. Ik heb veel geleerd dit jaar, ook al was het een moeilijk seizoen. Het is een nuttige ervaring voor volgend jaar. Ik denk dat het interessant wordt om dit jaar te gebruiken voor de ervaring, niet wat betreft de prestaties. Maar ik heb alsnog drie races gewonnen en dat zal ik nooit vergeten.”

Quartararo kondigde eerder al aan dat hij aan zichzelf wil werken. Daarvoor heeft hij onder meer een psycholoog in de arm genomen. Daarmee wil hij ervoor zorgen dat zijn emoties niet de overhand krijgen als het even niet loopt. Dat heeft namelijk invloed op de feedback die hij zijn team geeft na een run. “Vorig jaar had ik dat niet nodig omdat alles fantastisch ging, we hadden geen problemen”, vervolgde hij. “Het was niet nodig, ik was niet boos. Dit jaar ging het niet zo goed en daardoor heb ik ingezien dat ik toch weer met een psycholoog aan de slagmoet. Het is belangrijk om hier voor volgend jaar aan te werken, we kunnen volgend seizoen ook weer problemen hebben met de nieuwe motor. Het is belangrijk om hiervan te leren, beter te worden en klaar te zijn voor het volgende seizoen.”