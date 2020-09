Yamaha: Onderhandelingen met Rossi duurden zes maanden

Zaterdag was er dan eindelijk witte rook voor de Italiaanse MotoGP-legende, die zijn handtekening zette onder een nieuw eenjarig fabriekscontract. Rossi rijdt volgend seizoen voor Petronas Yamaha SRT, maar staat rechtstreeks onder contract bij zijn huidige werkgever. Het proces rond de verlengde MotoGP-carrière van Valentino Rossi is in detail uitgelicht. Het uitblijven van nieuws was enige tijd te wijten aan de invulling van Rossi’s team. Twee leden uit de entourage van Rossi zullen na dit seizoen niet meer actief zijn voor de negenvoudig wereldkampioen, crew-chief David Munoz, data-analist Matteo Flamigni en performance analist Idalio Gavira gaan wel mee naar SRT. Zaterdagmiddag deed Jarvis een boekje open over de onderhandelingen, die met de nodige ‘precisie’ afgerond moesten worden.

“We hebben Valentino weer vastgelegd als fabriekscoureur voor 2021”, zei Jarvis in gesprek met pitreporter Simon Crafar van MotoGP.com. “Hij staat dus weer onder contract bij Yamaha Motor Company, hij krijgt van ons de volledige ondersteuning, een fabrieksmotor. We zullen het nauwlettend volgen. Vanuit technisch opzicht zal hij weinig verliezen door deze switch. Ik ben blij dat we het hebben kunnen regelen, dat heeft toch wel zes maanden geduurd. Ik bekijk het contract en dat is wel grappig omdat het een redelijk klein contract is. Het is nu eenmaal een verlenging van wat we hebben. Maar het heeft wel zes maanden geduurd voor we zover waren. Het is gecompliceerd omdat we een Japans bedrijf zijn en we een deal moeten maken met een Maleisisch team en een Italiaanse rijder. En dan heb je nog een Engelse man [Jarvis] die het allemaal moet regelen. Er waren niet echt problemen, maar het is gecompliceerd omdat hij geen gewone rijder is. Met een normale rijder kun je dit soort dingen heel snel kortsluiten. Wanneer je iemand hebt als Valentino Rossi, moet je heel precies zijn met de technische ondersteuning, met het personeel, met de beeldrechten, elk aspect. Al deze zaken moeten afgevinkt worden en dat kost tijd. Het is ons gelukt en daar ben ik blij mee.”

Waarom een eenjarig contract?

Rossi heeft een eenjarig contract getekend, terwijl aanvankelijk gedacht werd aan een eenjarig contract met een optie voor nog een jaar in 2022. Volgens Jarvis zit deze optie er niet in verwerkt omdat Yamaha nog geen nieuw contract getekend heeft met de MotoGP om ook na 2021 actief te blijven in de sport, hoe onwaarschijnlijk het ook is dat Yamaha uit de sport vertrekt. Maverick Viñales en Fabio Quartararo hebben wel een contract tot en met 2022.

“Wanneer je een contract opstelt kun je dat alleen doen voor iets dat je zeker kunt leveren”, voegde hij toe. “We hebben nog geen contract met het kampioenschap voor 2022. Elke fabrikant heeft een contract voor vijf jaar, die termijn eindigt in 2021. Nu heb ik persoonlijk geen twijfel dat we ook van 2022 tot 2026 actief zullen zijn, maar ik heb daar nog geen contract voor. Om die reden kan ik hem niet garanderen dat we hem dat geven. Dat is de belangrijkste reden, maar Valentino wil eerst ook zien hoe competitief hij is. Dat deed hij dit jaar ook. Het is duidelijk dat we in ons contract iets opgenomen hebben met de intentie voor een potentiële contractverlenging, een jaar hoeft niet beslist te betekenen dat het na volgend jaar afgelopen is.”

Rossi kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de Grand Prix van Catalonië.

