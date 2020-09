Morbidelli pakt eerste MotoGP-pole in Barcelona, Rossi derde

De MotoGP is anno 2020 zeer onvoorspelbaar, dat is geen nieuws meer. Wat betreft de verhoudingen voor de GP van Catalonië was het zeker verrassend en dat heeft alles te maken met het gripniveau op de baan en het feit dat de race nu een stuk later in het jaar gehouden wordt dan normaal gesproken. Voor de kwalificatie kwamen de gebruikelijke namen echter weer naar boven.

Kwalificatie 1

Het was zaterdagochtend behoorlijk koel bij aanvang van de derde training, maar voor de kwalificatie waren de omstandigheden behoorlijk aangenaam met een buitentemperatuur van 21 graden Celsius. Alle ogen waren vanzelfsprekend gericht op WK-leider Andrea Dovizioso, die zich weer moest melden in het eerste deel van de kwalificatie. Na de eerste run stond hij slechts vijfde terwijl merkgenoot Jack Miller de snelste was met een 1.39.705. Aleix Espargaro stond op dat moment op de tweede plaats met een 1.40.069, maar een 1.39'er zou nodig zijn om tot Q2 door te dringen.

Die 1.39'er kwam er niet voor Andrea Dovizioso, die zich in de laatste ronde nog verbeterde tot een 1.40.109. Het was lang niet genoeg voor plaatsing in Q2, Dovizioso bleef steken op de zevende plaats in de sessie en start zondag vanaf de zeventiende plek. Vooraan plaatste Miller zich wel, hij verbeterde zich nog naar een 1.39.399 en dat was genoeg voor de eerste plaats. Alex Rins reed een goed rondje, maar hij keerde terug in de pits toen Takaaki Nakagami er nog een sterke ronde uit perste. De Japanner reed een 1.39.547 en dat was genoeg voor de tweede plaats. Rins viel daardoor buiten de boot, hetzelfde gold voor Francesco Bagnaia en Aleix Espargaro.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Met Miller en Nakagami was het veld voor Q2 compleet en kon het beslissende deel van de kwalificatie beginnen. Voor de Yamaha-mannen was het cruciaal een goede startpositie te veroveren aangezien de rijders de voorbije races geklaagd hebben over de moeilijkheden bij het inhalen van andere coureurs. Dat snelle rondje kwam niet in de eerste run van Fabio Quartararo. De Fransman ging bij het insturen van bocht 10 in de fout en bleef maar net overeind. Quartararo moest zijn rondje afbreken en kwam binnen.

Franco Morbidelli klokte intussen de snelste tijd, een 1.39.110. Jack Miller had voor deze sessie maar één set verse banden tot zijn beschikking en kwam tot een 1.39.225. Dat bracht hem op dat moment tot de tweede plaats voor Johann Zarco en Maverick Viñales. Quartararo deed iets terug in de tweede run, hij klokte in eerste instantie een 1.39.008. Teamgenoot Morbidelli had echter nog wat in de tank en kwam tot een 1.38.798. Dat was genoeg voor Morbidelli's eerste pole-position in de MotoGP.

Quartararo eindigde als tweede voor Valentino Rossi, die voor het eerst dit jaar vanaf de eerste startrij mag vertrekken. Rossi klokte in zijn voorlaatste ronde een 1.39.129 met Miller op de vierde plaats. Het rappe rondje van de Australiër in de eerste run was genoeg voor de vierde plaats. Hij hield Maverick Viñales achter zich, Johann Zarco ging kort voor het eind van de sessie nog naar de zesde plaats en verwees oud-teammaat Pol Espargaro naar de derde startrij. Naast Espargaro start Suzuki's Joan Mir en Ducati-coureur Danilo Petrucci.

Brad Binder werd tiende voor Takaaki Nakagami en Miguel Oliveira.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Kwalificatie 2

Vrije training 4

De vierde vrije training voor de Grand Prix van Catalonië werd zaterdagmiddag aangevoerd door Yamaha-rijder Maverick Viñales. De Spanjaard klokte een 1.40.315 als snelste ronde, maar was over het algemeen ook redelijk als het gaat om het racetempo. KTM-coureur Pol Espargaro maakte vooral indruk met zijn rondjes 1.40-laag. De Spanjaard eindigde als tweede voor Suzuki-rijder Joan Mir en Valentino Rossi. Fabio Quartararo eindigde op de vijfde plaats voor Brad Binder en Francesco Bagnaia, de beste van de Ducati's. Franco Morbidelli werd achtste voor Johann Zarco. WK-leider Andrea Dovizioso maakte de top-tien compleet.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Vrije training 4