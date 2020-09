Dovizioso is de kluts kwijt na nieuw dieptepunt in Barcelona

Het mag een klein wonder heten dat Dovizioso halverwege dit seizoen aan de leiding staat in het wereldkampioenschap. De Italiaan stond in Jerez op het podium en won de Grand Prix van Oostenrijk, maar de problemen met de nieuwe achterband van Michelin blijven de coureur parten spelen. Dovizioso eindigde tijdens de beide Misano-races in de achterhoede van de top-tien, maar wist door mindere scores van zijn directe concurrenten aan de leiding te blijven van het kampioenschap. In Barcelona bereikte Dovizioso een nieuw dieptepunt. Op een circuit waar de Desmosedici zeer competitief moet zijn, kwam Dovizioso niet verder dan de zevende plaats in Q1. De startplaats voor de race van zondag is derhalve een zeventiende stek. Dat is niet waar Dovizioso zichzelf zag staan voor dit weekend.

De nieuwe achterband van Michelin zorgt ervoor dat de routinier niet op de door hem gewenste manier kan remmen. De ervaring van de afgelopen races heeft daar geen verandering in gebracht. “Het is heel frustrerend”, begon een teneergeslagen Dovizioso. “We hebben de afgelopen drie jaar gewerkt met de data om onszelf te kunnen verbeteren. We moesten ons altijd aanpassen op de banden, de motor en ook de andere deelnemers. Met deze band is het heel moeilijk remmen, voor mij is dat enorm lastig. Het is de reden dat ik zo langzaam ben en dat is heel frustrerend.” Het maakt niet veel uit of het gaat om circuits met veel grip (Misano) of circuits met weinig grip (Barcelona en Brno). “Ik denk niet dat het aan het circuit ligt. We hebben al meerdere circuits gehad en ook verschillende soorten grip, daar gaat het niet om. Het gaat om de band. Ik had verwacht er veel beter voor te staan in deze fase van het kampioenschap.”

'Dit is een slechte situatie'

Dovizioso blijft werken, maar heeft weinig fiducie in het vinden van een oplossing. “Wat we kunnen doen is heel hard werken met mijn crew, er is niets speciaal. We werken en vechten en worstelen, het is heel moeilijk. We hebben al veel races gedaan en dit is een slechte situatie. Het is voor een rijder moeilijk uit te leggen wat er precies aan de hand is, maar dat is het probleem. Het is heel frustrerend.” Wat betreft de race is het perspectief ook al niet al te best. “Ik zou er graag op een positieve manier over praten, maar dat is niet de situatie waar we nu mee te maken hebben. Je moet de snelheid hebben om de band te sparen en aan het eind van de race mee te kunnen doen, maar dat kunnen wij niet op dit moment. Ik krijg het niet voor elkaar omdat ik moeite heb met het remmen. Het is frustrerend, voor mij is het op deze manier niet te doen om goed te remmen. Het is de enige reden dat ik zover naar achteren sta. Het rijden van bochten gaat aardig, de acceleratie is goed, maar in de remzones ben ik slecht. Met de band waarmee ik moest pushen maakte ik een fout, kon ik het potentieel niet gebruiken en het is de reden waarom ik zeventiende sta.”

Met medewerking van Matteo Nugnes