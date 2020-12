Viñales verlangt terug naar 2016: “Dat was de beste Yamaha ooit”

Viñales schreef weliswaar een Grand Prix op zijn naam in Misano, maar het seizoen werd gedomineerd door inconsistente prestaties van de Spanjaard. De coureur liet zich meermaals kritisch uit over de keuzes die Yamaha in het verleden heeft gemaakt, al verklaarde hij daar direct bij dat hijzelf ‘altijd de goede feedback’ heeft gegeven. In de laatste fase van het seizoen hebben meerdere Yamaha-coureurs gesproken over een terugkeer naar het pakket van 2019, waar merkgenoot Franco Morbidelli maar liefst drie races mee won en een tweede plaats in het kampioenschap mee behaalde.

Toch haalt ook die motorfiets het niet bij de Yamaha M1 waar Viñales in 2016 mee mocht testen voordat hij in 2017 aan zijn eerste contractjaar bij de Japanse renstal begon. Die machine werd mede ontwikkeld door Jorge Lorenzo en Valentino Rossi. “Soms wens ik dat ze me de 2016-motor weer geven, voor mij is dat de beste motor waar ik in m’n leven mee gereden heb. Onze fout was om die motor te veranderen. Wat we daar ook deden, ik herinner me een privétest in Maleisië en binnen tien rondjes vloog ik over het circuit. We hebben [de afgelopen tijd] van alles geprobeerd en dat heeft ons gebracht waar we nu staan.”

Viñales verklaarde dat hij zichzelf een 4 (op 10) zou geven voor het afgelopen seizoen en hij noemde het ‘een ramp’. Het terugkeren naar de 2019-fiets zou Yamaha in ieder geval stabiliteit brengen, meent Viñales: “Vorig jaar waren we stabiel, maar nu hebben we dezelfde fouten gemaakt. In de tests kun je eigenlijk niets vaststellen. De motor werkt goed als er veel grip is en dan maken we weer een fout. Laten we zien of [de nieuwe testrijder] Cal Crutchlow ons kan helpen.” Fabio Quartararo heeft aangekondigd om te vragen naar de oude fiets, Viñales weet niet of dat voldoende is om voor de wereldtitel te vechten: “Ik weet niet wat hij wil, maar de 2019-motor was niet goed genoeg om Marquez te verslaan. De motor van dit jaar was beter als er grip was, maar als er geen grip is zijn onze problemen het grootst. We moeten aan de achterband werken, de grip is de basis van alles.”