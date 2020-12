Infectie aan breuk in bovenarm belemmerde herstel Marquez

Marquez ging in juli bij de start van het MotoGP-seizoen in Jerez hard onderuit en brak daarbij zijn bovenarm. Bij een eerste operatie werd de breuk vastgezet met een titanium plaat, die vervolgens weer brak bij een ongelukje in zijn eigen huis. Een tweede operatie bleek nodig, maar nog altijd ging het herstel niet van harte. Donderdag kwam vervolgens naar buiten dat Marquez voor de derde keer onder het mes is gegaan aan de breuk. Daarbij werd een stuk bot uit de heup van de Spanjaard gehaald en op de bovenarm geplaatst.

Bij die operatie werd ook weefsel afgenomen van de gebroken bovenarm. Een analyse van dat weefsel heeft uitgewezen dat er eerder een infectie is geweest aan de breuk. Dat maakte Marquez’ werkgever Honda zaterdag bekend. Over de klinische toestand van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen is het medische team in het Ruber International-ziekenhuis te Madrid tevreden en voor de infectie aan de breuk krijgt hij in de komende weken een ‘specifieke antibioticabehandeling’.

Terugkeer in Jerez was 'een fout'

Marquez staat wederom een lange herstelperiode te wachten, die mogelijk tot wel zes maanden in beslag neemt. In dat geval mist hij de opening van het nieuwe MotoGP-seizoen in Qatar. Tegenover het Spaanse DAZN sprak Marquez openhartig over het besluit om enkele dagen na de eerste operatie weer op de motor te stappen in Jerez. Achteraf gezien beseft hij dat dit niet verstandig is geweest. “Dit jaar heeft mij veel dingen geleerd. Ten eerste dat de poging om terug te keren na de blessure gehaast was. De plaat brak thuis, toen ik de schuifpui richting de tuin wilde openen. Maar dat is niet de reden dat de plaat brak, want dat was het resultaat van de belasting die erop heeft gestaan in Jerez”, erkent hij.

“Het was een fout om te proberen terug te keren in Jerez. Ik heb geleerd dat de coureurs een zegen en een vloek hebben, namelijk dat ze geen angst kennen. De dokters moeten ons de angst laten inzien. Na de eerste operatie is van iedere rijder de eerste vraag: wanneer kan ik weer op de motor stappen? En het is de dokter die moet weten hoe hij je kan stoppen, hij is degene die realistisch moet zijn. Ik ging met een gerust gevoel naar Jerez omdat mij werd verteld dat de plaat het zou houden. Ik ben moedig, maar niet zonder verstand. Als ze mij vertellen dat de plaat kan breken, was ik niet op een motor die 300 kilometer per uur gaat gestapt.”