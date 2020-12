Rins: Tweede plaats in WK had seizoen ‘perfect’ gemaakt

Nadat hij de eerste race moest missen door een breuk in zijn schouder, werkte Rins een behoorlijke tweede helft van het seizoen af. Ondanks dat hij nog altijd hinder ondervond van zijn blessure, won hij de Grand Prix van Aragon en stond hij in totaal vier keer op het podium. Het bracht hem op de derde plek in het WK-eindklassement, achter teamgenoot Joan Mir en Yamaha-rijder Franco Morbidelli.

“Ik ben blij met mijn prestaties na de blessure, ik heb geleerd om te vechten. Ik ben sterker geworden door zo te presteren in deze fase van het kampioenschap. De valpartijen in Le Mans en Oostenrijk zijn pijnlijk, anders had het nog mooier kunnen zijn”, zei Rins. “Persoonlijk zou ik mezelf een 8,5 geven. We hebben het weer iets beter gedaan dan vorig jaar, toen was ik vierde. Ik geef mezelf geen 10 omdat ik dan tweede geworden was, dat had het seizoen perfect gemaakt.”

Rins had in de laatste race van het seizoen alle kans om voor de tweede plaats in het eindklassement te vechten, maar een verkeerde bandenkeuze in de Grand Prix van Portugal speelde hem parten. Toch kijkt Rins met een goed gevoel terug: “De derde plaats van dit jaar is net zo waardevol als de vierde plaats van vorig jaar. Hopelijk kunnen we volgend jaar meedoen om de wereldtitel en anders de tweede plaats, dan blijven we de koers volgen. Het is een heel lastig seizoen geweest, vorig jaar was ook moeilijk. Maar ik ben vooral blij dat ik als coureur gegroeid ben en dat ik weer nieuwe dingen geleerd heb.”