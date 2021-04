Rossi voorlaatste in kwalificatie Doha GP: “Was nooit echt sterk”

Met een 1.54.881 liet Rossi zaterdagavond alleen Aprilia-coureur Lorenzo Savadori achter zich. De belabberde kwalificatie was niet het enige, ook in racetrim kon Rossi zijn draai zaterdag niet vinden. Ondanks dat de kwalificatie voor de Doha GP de boeken ingaat als een van zijn slechtste kwalificaties ooit, wist de 42-jarige Italiaan het positieve eruit te pikken. “Het is niet mijn slechtste kwalificatie, met Ducati ging het soms nog slechter”, grinnikte Rossi. “Ik heb veel problemen met de achterkant en tijdens de derde training op de harde banden was het lastig, zeker met de wind en het stof op de baan. Mijn rondetijd was iets langzamer, maar het was vergelijkbaar met de avondsessie. Op de soft vraag ik te veel van de achterband en daardoor kon ik niet pushen. Ik voelde vibraties, dat kwam denk ik omdat de band te heet werd. Ik ben gewoon niet snel genoeg.”

Rossi sprak vrijdag de vrees al uit dat het zaterdag lastig zou worden, hetgeen ook daadwerkelijk uitkwam. “Het was een hele moeilijke dag, ik was nooit echt sterk. We hebben geprobeerd om het gevoel met de achterkant te verbeteren, maar ik ben echt aan het worstelen. Ik heb geen grip in de acceleratie. Na een paar rondjes werd het nog slechter. Mijn tempo is niet goed en ook in de kwalificatie had ik nooit het gevoel om snel genoeg te zijn. Vorige week ging het op de nieuwe banden goed, maar op deze manier was het niet te doen. We hebben wel wat geprobeerd om beter te worden, maar ik ben zeker niet snel genoeg. Het wordt lastig morgen, ik moet vanuit de achterhoede starten en iets anders proberen.”

De kwalificatie van Rossi stond in schril contrast met de collega's van Yamaha. Maverick Viñales eindigde als derde, ook Fabio Quartararo en Franco Morbidelli eindigden in de top-tien.

'Proberen aan te haken bij de groep'

Zondag staat Rossi weer een lange race te wachten. Vorige week eindigde hij op de twaalfde plaats nadat hij als vierde aan de race begon. De Italiaan was terughoudend over zijn verwachtingen voor de GP van Doha. “Het is lastig daar iets over te zeggen. Ik start niet alleen van achteren, maar ik heb ook nog eens een slecht tempo. Het tempo is niet goed genoeg. Ik moet proberen om bij een groep aan te haken. Vorige week was het een grote groep, iedereen zat min of meer in dezelfde groep. Ik hoop dat de verschillen klein zijn en dan probeer ik bij te blijven."

Pramac Ducati-rijder Jorge Martin pakte zaterdagavond pole-position voor de Grand Prix van Doha.