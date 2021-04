MotoGP-rookie Martin stunt met pole in Grand Prix van Doha

Voor de tweede MotoGP-race van het seizoen moest er weer gekwalificeerd worden op het Losail International Circuit. Nadat het eerder op de dag stevig waaide en er veel stof op de baan lag, was de wind in de avonduren iets gaan liggen. Ondanks dat waren de omstandigheden niet optimaal voor de kwalificatie. Het zou daardoor een hele kluif worden om de 1.52.7 die Francesco Bagnaia een week geleden reed te evenaren. Het begon zaterdagavond echter allemaal met Q1, de sessie waarin wereldkampioen Joan Mir na een ‘strategische blunder’ in actie moest komen. Twee coureurs zouden zich vanuit die sessie plaatsen voor het hoofdgerecht van de zaterdag.

Kwalificatie 1: Mir door, Oliveira klopt Marini

Het was geen sinecure voor Mir om door te gaan naar Q2, maar hij kwam sterk voor de dag in Q1. Hij had op dat moment een 1.54.314 gereden en daarmee was hij drie tienden rapper dan Brad Binder. De Zuid-Afrikaan had een goede eerste ronde achter de rug, maar wist dat er nog meer in het vat zat. In de eerste run ging het niet goed bij Pol Espargaro, hij kwam direct weer naar binnen en had zodoende nog geen tijd staan. Danilo Petrucci staat er inmiddels iets beter voor met KTM, hij stond na de eerste run op de derde plaats.

In de tweede run was Petrucci de eerste die liet zien dat het beter kon. Hij klom op naar de tweede plaats, maar dat was meteen het laatste positieve van Petrucci's kwalificatie. Hij kwam er in het vervolg niet meer aan te pas. Aan het eind van de sessie verbeterde Mir zich nogmaals, hij reed een 1.53.931. Daarmee was hij veilig. In de strijd om de tweede plaats was het stuivertje wisselen. Alex Marquez stond even op de tweede plaats gevolgd door Luca Marini. Pol Espargaro deed nog een poging, maar kwam er niet aan te pas. Uiteindelijk was Miguel Oliveira de gelukkige. Hij eindigde op twee tienden van Mir, maar belangrijker: hij werd tweede in de sessie en ging door naar Q2.

In de achterhoede was Valentino Rossi de tegenvaller van de dag. Hij eindigde op bijna een seconde van Mir als elfde in de sessie. Rossi start zondag als voorlaatste in de Grand Prix van Doha.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Doha

Kwalificatie 2: Martin klopt teamgenoot Zarco

Mir en Oliveira voegden zich bij de tien coureurs die zich vrijdag al geplaatst hadden voor Q2, die eveneens vijftien minuten duurde. In die tweede sessie waren de Ducati's favoriet, maar de meeste mensen hadden geen rekening gehouden met MotoGP-rookie Jorge Martin. De jonge Spanjaard stond na de eerste run aan kop met een sterke 1.53.597. Fabio Quartararo kwam net niet aan die tijd, het verschil bedroeg zeventien duizendsten van een seconde. Aleix Espargaro sloot op anderhalve tiende achterstand aan als derde.

Tot dat moment had Maverick Viñales zich niet echt laten zien, maar de tweede run was fantastisch van de Spanjaard. Hij reed een 1.53.383 als eerste rondje, maar de tweede ronde was zo mogelijk nog sterker. Viñales klokte een 1.53.267. Was het genoeg? Het antwoord kwam snel en het was een volmondig 'nee'. Maar liefst twee Ducati's doken onder de tijd van Viñales door en het waren niet de fabrieksrijders. Johann Zarco was de eerste die met vier duizendsten van een seconde onder de tijd van Viñales dook, maar rookie Jorge Martin ging nog sneller.

Met een 1.53.106 pakte Martin de pole-position in pas zijn tweede MotoGP-race en op zijn tiende dag aan boord van de Ducati GP21. Hij versloeg Zarco en Viñales. Jack Miller werd vierde en was teleurgesteld bij terugkomst in de pitbox. Hij eindigde voor Fabio Quartararo, die drie tienden toegaf op Martin. Francesco Bagnaia, vorige week nog polesitter, werd zesde. Aleix Espargaro werd achtste met de Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir achter zich. Morbidelli werd tiende voor Stefan Bradl, Miguel Oliveira was de hekkensluiter in Q2. De Portugees start zondag vanaf de twaalfde stek

De Grand Prix van Doha begint zaterdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Doha