Martin: "Ben nog niet klaar voor de overwinning"

Martin verraste zaterdag vriend en vijand door op zijn tiende dag op de MotoGP-machine van Ducati de pole-position voor de Grand Prix van Doha te grijpen. De jonge Spanjaard versloeg teamgenoot Johann Zarco en WK-leider Maverick Viñales in de kwalificatie. Hij is daarmee na Casey Stoner (2006) en Jorge Lorenzo (2008) de derde rookie die in Qatar van pole-position mag vertrekken, al was het voor hen destijds de eerste MotoGP-race van hun carrière. Marc Marquez pakte in zijn tweede MotoGP-race (GP van Amerika in 2013) ook pole-position. Martin was vanzelfsprekend erg blij met zijn eerste MotoGP-pole, maar staat met beide benen op de grond als het gaat om zijn verwachtingen voor de race.

“Morgen is het tijd om weer een rookie te zijn”, zei Martin. “Ik ben nog nieuw, ik ben jong en heb nog niet het tempo om [de race] te winnen. In de vierde training hebben we een stap gezet, maar ten opzichte van deze mannen [Zarco en Viñales] is het nog steeds een verschil van vier tienden. Het is onmogelijk om op die manier voor de overwinning te vechten. Er kan van alles gebeuren, maar er moeten zes of zeven rijders vallen wil ik kans maken op de zege. Zo wil ik niet winnen, ik wil ze verslaan wanneer ik er klaar voor ben. Dat moment is nu nog niet. Het is zaak om een goede start te maken, daar kunnen we gratis tijd winnen. Ik moet de band iets beter managen om te zorgen dat ik aan het eind van de race een goede band heb. Ik zal zeker proberen om de andere rijders te volgen zodat ik kan leren hoe ik moet rijden. Dat is mijn doel en daar doe ik m’n best voor.”

'Ik hoopte op top-vijf'

Martin was in de kwalificatie al blij geweest met een top-vijf klassering, maar dacht dat een top-negen realistisch was. “Het is verdomde lastig om m’n gevoel onder woorden te brengen nu”, zei Martin. “In de eerste run voelde ik het vertrouwen en zat ik achter [Joan] Mir. Ik reed het gaatje naar hem snel dicht en voelde dat ik een snellere motor nodig had om achter te zitten in de kwalificatie. Ik hoopte dat ik met Pecco mee zou kunnen, maar hij was niet snel genoeg. Ik voelde dat het mijn tijd was om mezelf te tonen, ik dacht: ‘Het was tijd voor een boost, ik wilde laten zien wie ik ben’. Ik had zeker niet verwacht dat ik pole zou pakken, ik had verwacht bij de eerste vier of vijf te staan. Maar het is ongelofelijk dat ik pole pakte en dat ik de eerste positie pakte. Ongelofelijk!”