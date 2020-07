Rossi verklaart waar hij het laat liggen ten opzichte van Viñales

Rossi maakt een moeilijk weekend door op Jerez. Het zijn de aloude problemen waar de coureur al jaren last van heeft: grip aan de achterkant en het hoge verbruik van de banden. Hoewel hij de balans van de motorfiets na de trainingen op vrijdag wist te verbeteren, kwalificeerde hij zich slechts op de elfde plaats. Rossi was een seconde trager dan Fabio Quartararo op de Petronas SRT Yamaha.

Op de vraag van Motorsport.com of hij iets alarmerends in de data van Viñales of Quatararo had gevonden waaruit bleek waarom ze zoveel sneller waren, zei Rossi: “Gisteren [vrijdag] was het verschil heel groot omdat ik me niet goed voelde met de balans van de motor. Maar vandaag zijn we wel beter geworden. Wanneer je naar de data kijkt, ziet het er redelijk hetzelfde uit. Zij zijn overal sterk. Maverick is met remmen over het algemeen heel erg sterk. Het lijkt erop dat hij dat nu ook beter doet dan ik. Dat is het grootste probleem. Ten opzichte van vrijdag zijn we een stuk beter geworden, maar het is niet genoeg. We proberen te werken met David [Munoz, de nieuwe crew-chief], maar we hebben tijd nodig. De top-drie van dit moment [Quartararo, Viñales en Marc Marquez] is enorm sterk. Bij Yamaha zijn Fabio en Maverick ontzettend goed.”

Rossi verklaarde donderdag dat het 99 procent zeker is dat hij ook in 2021 weer actief is in de MotoGP. Hij ontkende echter dat er reeds een handtekening gezet is onder een nieuw contract. Het hekelpunt in de onderhandeling is naar verluidt het personeel dat Rossi mee kan nemen naar de Maleisische formatie. Gevraagd of slechte resultaten in de komende races nog wat kunnen veranderen aan zijn motivatie om na dit seizoen te blijven racen, zei Rossi: “Ik denk het niet. We hebben al gesproken en zijn het eens. We hebben geen haast. Er zijn wat details die we glad moeten strijken. Maar de situatie is zoals die is, dat gaat niet veranderen met de resultaten.”