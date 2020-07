Marquez snelste tijdens warm-up Grand Prix van Spanje

Kort voor de start van de warm-up kwam de definitieve bevestiging dat Suzuki-rijder Alex Rins definitief uitgesloten is van deelname aan de Spaanse GP. De Spanjaard ging zaterdag tijdens het tweede deel van de kwalificatie onderuit en beschadigde daarbij zijn schouder. Er werd een fractuur gevonden, bovendien was het schouder uit de kom geweest. De rijder werd daarom niet fit verklaard voor de race. Wel doet de coureur zijn best om fit te zijn voor de volgende race, volgende week op hetzelfde circuit.

Zodoende stonden er tijdens de warm-up dus 21 coureurs aan de start met Joan Mir als enige rijder van Suzuki. Marc Marquez reed in de twintig mintuen durende sessie de snelste tijd, hij klokte een 1.37.883. Franco Morbidelli was een halve tiende langzamer en de snelste van de Yamaha’s. Maverick Viñales klokte de derde tijd voor Takaaki Nakagami en Danilo Petrucci, die zich voor het eerst dit weekend in de top-tien liet zien. Pol Espargaro eindigde op de zesde plaats, polesitter Fabio Quartararo eindigde op de zevende plaats. Brad Binder eindigde andermaal in de top-tien, net voor vice-kampioen Andrea Dovizioso.

Valentino Rossi sloot de sessie op de tiende plaats af. Cal Crutchlow reed zondagochtend slechts zeven ronden in de warm-up en de Brit ging in de slotfase van de sessie hard onderuit. Bij het ingaan van bocht 8 gleed de voorkant van de machine weg, het duurde even voordat Crutchlow weer op z’n benen stond. Uiteindelijk kon de coureur zelf een opstaan en liep hij van het circuit af.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Warm-up