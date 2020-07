Yamaha-rijders vrezen: Marquez lossen 'wordt heel moeilijk'

Het racetempo van Marquez was zaterdagmiddag tijdens de vierde vrije training verschrikkelijk sterk. Op het zachte rubber reeg de coureur rondjes 1.37-hoog en 1.38-laag met gemak aan elkaar. Yamaha laat zich het hele weekend al goed zien op het circuit van Jerez, maar het racetempo van Marquez was niet bij te houden voor Yamaha-aanvoerders Fabio Quartararo en Maverick Viñales. De beide mannen pakten zaterdagmiddag een 1-2 in de kwalificatie, Marquez eindigde op P3. Vrijdag bleek dat Yamaha wat betreft de topsnelheid niet mee kan komen met de andere merken, Andrea Dovizioso was met zijn Ducati 12 kilometer per uur sneller dan Quartararo. Voor de Fransman is het daarom zaak het groepje vooraan zo snel mogelijk uit te dunnen, maar te voorkomen dat de dominante Marquez weg kan rijden.

“Als ik naar het tempo van Marc kijk, wordt het heel moeilijk om weg te rijden. Hij is nu al sneller dan ons”, zei de SRT-coureur na de kwalificatie. “Het wordt belangrijk om een goede start te maken, de eerste rondjes te overleven en dan moeten we zien hoe we de race door kunnen komen. Het wordt heel moeilijk om Marc te lossen, hij is op papier sneller dan ons. Het is moeilijk om een plan te maken, de topsnelheid van de Yamaha is niet het beste. We proberen met een klein groepje weg te rijden, dan zullen we zien hoe de race gaat.”

Viñales sloot zich aan bij de woorden van zijn toekomstig teamgenoot, maar benadrukte dat oververhitting van de achterband op de loer ligt. Dat was de afgelopen jaren regelmatig een probleem voor de Yamaha’s, hoewel het erop lijkt dat de fabrikant dat nu beter onder controle heeft. “De eerste rondjes worden belangrijk, we zullen proberen om vooraan te zitten in de eerste bocht en drie of vier ronden heel hard te rijden”, gaf Viñales zijn strijdplan prijs. “Dan wordt het belangrijk om de banden te sparen en op een goede temperatuur te houden. De achterband wordt heel eenvoudig veel te warm. Zoals hij zei, het wordt lastig om van Marc weg te rijden, zijn tempo is nu eenmaal heel sterk.”

Met medewerking van Lewis Duncan