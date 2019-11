Rossi: "Kans op podium na eerste bocht al verkeken"

Rossi begon als zesde aan de race op het Sepang International Circuit maar werd in aanloop naar de eerste bocht al gepasseerd door Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci en ook Honda-coureur Marquez. Nog voor het eind van de eerste ronde zat hij weer op de vijfde plaats en na het inhalen van Jack Miller bracht de 40-jarige coureur het grootste deel van de race door in het kielzog van Andrea Dovizioso. Door het verschil in topsnelheid kon Rossi geen geslaagde aanval plaatsen bij de Ducati-coureur en moest hij genoegen nemen met de vierde plaats.

Desondanks was Rossi tevreden met de race en zijn beste resultaat sinds de GP van San Marino in september. “Het was voor ons een goede race en daar ben ik blij mee. Zeker na de resultaten en snelheid tijdens de vorige races. Ik wilde proberen het podium te halen, dat zou heel mooi geweest zijn. Helaas kon ik Dovi niet verslaan. De race was goed, ik reed de snelste ronde en dat is mooi. Ik voelde me ook goed op de motor, ik reed goed. Ik maakte op zich wel een aardige start, maar in de derde en vierde [versnelling] kwamen alle Ducati’s langszij. Bij het insturen van de eerste bocht kwam ik Petrucci tegen, we gingen wijd en toen haalde ook Marquez me in. Ik had een krappe lijn kunnen rijden en dan had Marquez me niet ingehaald, ik had wel het tempo om bij hem te blijven. In bocht 2 lag ik negende, dus het was een stuk slechter dan mijn startplek. Toen maakte ik wel wat plekken goed, maar de groep die vocht om het podium was al weg. Misschien had ik moeten proberen om Dovizioso direct te pakken, maar dat lukte niet.”

Rossi merkte op dat er een aardig verschil zit tussen het vermogen van de Ducati en Yamaha. “Dat is het grootste verschil”, vervolgde Rossi. “Op de rechte stukken zijn wij een stuk langzamer dan vorig jaar. Een van de belangrijkste opdrachten was om beter te worden op de rechte stukken, maar we gaan langzamer en dus is het verschil met Ducati nog groter. We zullen nooit zo snel worden als Ducati, maar het zou al heel mooi zijn als we onze achterstand kunnen halveren.”

Dovizioso liet zich zondag positief uit over het gevecht met Rossi omdat hij zijn landgenoot ‘kan vertrouwen’, Rossi gaf toe dat het duel met Dovizioso misschien wel ‘te eerlijk’ was. “Ik houd ervan om tegen Dovizioso te strijden, maar het was mooier geweest als ik hem had verslagen”, reflecteerde Rossi. “We zijn wel vergelijkbaar. We doen ons best, maar we rijden ook eerlijk. Misschien wel te eerlijk omdat we gewend zijn aan elkaar in te halen zonder dat we elkaar hinderen. De jongere rijders zijn een stuk agressiever en dan is het goed dat je iemand kunt hinderen. Ik heb het deze race twee of drie keer geprobeerd, maar hij pakte me uiteindelijk steeds weer terug.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont