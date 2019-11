Oliveira succesvol geopereerd, mist race in Valencia

Oliveira was al sinds de race in Silverstone niet fit, daar werd hij aangereden door Johann Zarco. Toen de coureur op Phillip Island nog eens zwaar ten val kwam in de vierde training, was hij genoodzaakt die race te laten schieten door blessures aan zijn beide handen. Voorafgaand aan de race van dit weekend in Sepang werd de coureur wel fit verklaard, maar na twintig minuten in de eerste vrije training hield hij het al voor gezien.

Uiteindelijk was de slepende schouderblessure reden genoeg om de coureur zo snel mogelijk te behandelen, ook met het oog op de voorbereidingen voor komend seizoen. Hij reisde direct vanuit Maleisië naar Oostenrijk waar hij door artsen van KTM onder handen is genomen. De geschatte revalidatie is, net als bij MotoGP-collega Takaaki Nakagami, zo’n drie maanden. De Portugees kan het vizier daarom vanaf dit moment richten op de eerste pre-season test van 2020, die in februari verreden wordt op het circuit van Sepang. Zijn renstal Tech 3 bevestigde het nieuws maandagochtend in een post op Twitter: “Goed nieuws vanuit Oostenrijk. De operatie van Miguel is geslaagd en hij kan beginnen aan de revalidatie.”

Tech 3-teambaas Hervé Poncharal prees het werkethos van zijn pupil, die dit zijn seizoen in de MotoGP debuteerde. “Ik moet hem bedanken voor zijn harde werk, hij reed sinds de GP van Groot-Brittannië met veel pijn en hij heeft nooit opgegeven. Hij wilde er niet over praten, maar ik weet dat hij erg veel pijn had. Dat is op de motor zeker een handicap, Miguel is wat dat betreft een echte gentleman en een snelle MotoGP-rijder. Zijn debuutseizoen was niet eenvoudig, maar hij heeft zijn snelheid laten zien. We kunnen niet wachten om hem weer fit in onze armen te kunnen sluiten.”