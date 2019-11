Analyse: Vijf conclusies na de MotoGP Grand Prix van Maleisië

IJzersterke Viñales haalt zijn gram bij Yamaha

Aan het begin van dit seizoen had Maverick Viñales een aantal zichtbare zwaktes en het is goed om te zien hoe hij die in de loop van dit seizoen heeft weten weg te werken. De starts waren een heikel punt, hij kon de Yamaha met volle tank moeilijk onder controle houden en telkens verloor hij in de openingsfase van de race dusdanig veel tijd dat hij aan het eind van de rit tekortkwam. De overwinning in Assen leek meer op een incident, gedurende de zomer had Viñales nog een paar lastige races. Op Phillip Island leek de zege er dan toch te komen tot hij door de sluwe Marquez te grazen werd genomen, in Sepang klopte het allemaal en haalde hij zijn gram bij Yamaha. Negen jaar had de Japanse constructeur niet meer gewonnen in Maleisië en uitgerekend onder toeziend oog van de hoogste Yamaha-baas slaagde hij erin een sterke race te rijden. Daarmee maakt Viñales echt een punt richting het management van het team, dat met het oog op 2021 op een kruispunt staat voor de toekomst van het merk.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Eerste ronde van Marquez is pure kunst

Bepaalde lezers zullen het waarschijnlijk overdreven vinden hoe vaak we Marc Marquez bewieroken in deze rubriek, maar ook deze keer is er gewoon weer reden toe. Na een – op z’n zachtst gezegd – mislukte kwalificatie maakte Marquez vanaf de elfde startplek een geweldige start. Wie de beelden bekeken heeft, zal tot de conclusie komen dat het waanzinnig knap is hoe Marquez elke keer weer in een fractie van een seconde de juiste beslissing weet te nemen. Na een goede start duikt hij naast Danilo Petrucci en Valentino Rossi de eerste bocht in, hij geeft vervolgens een klein beetje gas bij zodat hij de beide Italianen definitief achter zich kan laten. In de volgende snelle bocht naar rechts zit hij aan de goede kant van Fabio Quartararo en heeft hij betere tractie uit die bocht. Vervolgens neemt hij Franco Morbidelli te grazen door extreem laat te remmen in bocht 9. Daarbij komt hij heel dicht op het achterwiel van Andrea Dovizioso, maar ook in die fractie van een seconde slaagt Marquez erin die situatie juist in te schatten. Aan het eind van de ronde laat hij vervolgens zien hoe meedogenloos hij kan zijn. Ducati-rijders Dovizioso en Jack Miller gaan in bocht 15 iets te wijd en binnen een fractie van een seconde besluit Marquez in het gat te duiken. Miller vecht zich nog terug maar moet de tweede plaats uiteindelijk toch prijsgeven. Het zijn de momenten dat Marquez zich onderscheidt van andere rijders in MotoGP.

Dovizioso’s beste seizoen wordt weer niet beloond: plafond bereikt?

Marquez scherpte met zijn tweede plaats in Maleisië het all-time puntenrecord aan dat al jaren op naam stond van Jorge Lorenzo, maar ook vice-kampioen Andrea Dovizioso ligt op koers zijn eigen record te verbeteren. Hij overtreft daarmee de seizoenen 2017 en 2018 toen hij lange tijd het gevecht met Marquez aan kon binden. Nu is Dovizioso opnieuw sterker, maar hij koopt er helemaal niets voor. Negen keer stond de coureur dit seizoen al op het podium, maar de Italiaan haalt er weinig voldoening uit omdat zijn voornaamste concurrent in achttien races slechts één keer het podium niet haalde. De Ducati is iets minder dan voorgaande jaren en het gemor van Dovizioso is logisch, maar hoe kan iemand ooit partij bieden aan een Marquez die zo sterk presteert? Dovizioso zal bij zichzelf te rade moeten gaan over het antwoord op deze vraag, ook gezien de contractperikelen die zeer binnenkort gaan beginnen met het oog op 2021.

Andrea Dovizioso rekende na een rondenlang gevecht af met Valentino Rossi. Ook Alex Rins kwam er niet aan te pas.

Zarco heeft in 2018 de verkeerde keuze gemaakt

Johann Zarco heeft zich aardig aangepast op de 2018-versie van de Honda RC213V, dat mogen we na twee raceweekenden toch wel concluderen. Na het eerste weekend op het atypische Phillip Island werd er nog een slag om de arm gehouden rond Zarco’s prestaties, maar op het meer conventionele Sepang International Circuit kwam de Fransman sterk voor de dag en lag negende toen hij na een aanrijding met Joan Mir crashte. Sterker nog, met zijn fluwelen stijl liet hij zijn voormalig werkgever KTM ruim achter zich. De Oostenrijkers vonden overigens geen antwoord op de hitte in Sepang en kampten als gevolg daarvan het hele weekend met een nagenoeg onbestuurbare RC16. De vraag die zo langzamerhand begint te komen, is toch hoe Zarco het gedaan zou hebben op de huidige versie van de Honda, de machine waar Jorge Lorenzo al vanaf het begin van dit seizoen mee worstelt. Zarco stond immers bovenaan de verlanglijst van Repsol Honda-teammanager Alberto Puig toen het merk afscheid nam van Dani Pedrosa, maar de Fransman koos op aanraden van zijn voormalig manager voor KTM. We hoeven er weinig woorden aan vuil te maken, maar dat is een verkeerde keuze geweest. De 2019-versie van de Honda is weliswaar iets fysieker voor rijders en geeft iets minder stabiliteit in de bochten, maar Zarco heeft nu toch al bewezen goed uit de voeten te kunnen met de RC213V. En betere reclame kan Zarco voor zichzelf niet maken op dit moment.

De nieuwe rivaliteit tussen Marquez en Quartararo is begonnen

Wanneer Marc Marquez alles op alles zet om zich tijdens de kwalificatie in je wiel te zetten, weet je dat je gevaarlijk bent. Fabio Quartararo realiseerde zich dat zaterdag na afloop van de kwalificatie maar al te goed en vatte het op als een compliment. De Fransman liet zich – en dat valt hem te prijzen – niet meeslepen in het moddergooien waar bepaalde journalisten hem tot wilden verleiden. Marquez probeerde zich in het hoofd van Quartararo te nestelen, maar ging vervolgens zelf onderuit. Daarmee mislukte de opzet van Marquez, die dit seizoen wel vaker letterlijk in de schaduw van zijn concurrenten heeft gereden tijdens de kwalificatie. Na de verloren races in Misano en Thailand was deze kwalificatie een kleine overwinning voor Quartararo, die overigens een teleurstellende race afwerkte en zevende werd. Wat buiten kijf staat is dat de duelletjes tussen Marquez en Quartararo allemaal inleidende beschietingen zijn met het oog op 2020, als met name de laatstgenoemde coureur echt om de knikkers wil meedoen.