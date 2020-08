Rossi over Dovizioso: "Verstandhouding met Ducati soms lastig"

De onderhandelingen over een nieuw contract tussen Ducati en Dovizioso voor volgend seizoen zijn gestrand. De financiële kant van de overeenkomst lijkt het grootste struikelblok te zijn. Ducati heeft de coronacrisis aangegrepen om te snijden in het budget voor grote contracten. De fabrikant hoopt de onderhandelingen later deze maand te vervolgen, Doviozoso’s manager heeft echter al gezegd dat de coureur overweegt een sabbatical te nemen als beide partijen niet tot een akkoord komen.

Gevraagd naar de meest recente ontwikkelingen over zijn toekomst, zei Dovizioso: “Ik weet op dit moment nog niets over mijn toekomst. Ik weet heel goed wat ik wil, maar op dit moment focus ik me op de races waar we mee bezig zijn. Dit is een belangrijk punt in het seizoen. We willen goede resultaten scoren en daar zijn we geconcentreerd mee bezig.”

Gevraagd naar zijn mening over de situatie tussen Ducati en Dovizioso, zei Rossi dat de huidige situatie hem doet denken aan zijn eigen tijd bij Ducati. De ervaren Yamaha-rijder hoopt toch dat Dovizioso en Ducati uiteindelijk een akkoord bereiken. “Soms… We hebben in het verleden gezien dat er soms een moeilijke verstandhouding is tussen rijders en Ducati”, aldus Rossi. “Ook toen ik er in 2011 en 2012 zat was het niet makkelijk. Ik denk dat dit de reden is dat ze nog steeds geen contract getekend hebben. Ik hoop dat ze bij elkaar blijven. De afgelopen jaren waren ze heel erg sterk.”

Ducati heeft tot op heden nog maar een rijder bevestigd voor volgend jaar. Jack Miller maakt dan promotie van zijn huidige Pramac-team naar het fabrieksteam.

Met medewerking van Lewis Duncan