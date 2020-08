Bagnaia mist Grand Prix van Tsjechië door knieblessure

Bagnaia begon aan zijn laatste vliegende ronde van de eerste training voor de Grand Prix van Tsjechië toen hij bij het ingaan van bocht 1 door nog onbekende reden ten val kwam. De coureur liet gelijk blijken pijn te hebben in zijn knie, maar bracht zichzelf uiteindelijk nog wel te voet in veiligheid. Het Italiaanse Sky Sport maakte melding van een zwelling in de knie van Bagnaia, kort daarna werd duidelijk dat de Pramac-rijder voor onderzoek naar het ziekenhuis moest.

Hoewel nog niet bekend is wat de precieze blessure is, bevestigde Pramac-teambaas Francesco Guidotti in gesprek met MotoGP.com dat de jongeling de rest van het weekend niet meer in actie komt. “Hij ondergaat momenteel een MRI-scan en dan weten we meer. Wel is duidelijk dat hij hier niet meer zal rijden en ook in Oostenrijk waarschijnlijk aan de kant moet blijven. Het wordt zwaar. Voordat we meer nieuws de wereld in brengen zullen we het resultaat van de MRI-scan afwachten. Dan weten we meer.”

Bagnaia klokte vrijdagochtend voor zijn val de vijftiende tijd op bijna een halve seconde van Takaaki Nakagami. Twee weken geleden in Jerez lag Bagnaia op podiumkoers, zijn opmars werd toen gestokt door een motorprobleem bij Ducati. De 23-jarige Italiaan is naar verluidt een van de rijders die mogelijk de opstap naar het fabrieksteam kan maken, mocht de Desmosedici geen akkoord bereiken met Andrea Dovizioso.