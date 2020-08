Nakagami topt eerste sessie in Brno, Quaratararo dertiende

Het waren twee mooie raceweekenden op het Circuito de Jerez in Andalusië, maar ook de mensen in de MotoGP-paddock slaakten een zucht van verlichting dat ze de verzengende hitte van Spanje achter zich mochten laten. In Brno is en blijft het dit weekend namelijk een stuk aangenamer. 22 coureurs stonden vrijdagochtend aan het vertrek voor de eerste vrije training. MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez ontbrak nadat hij eerder deze week weer onder het mes moest. Repsol Honda deed een beroep op voormalig Moto2-wereldkampioen Stefan Bradl, die als vaste reserve weer aan mocht treden.

Voor Maverick Viñales, de tweede uit de WK-stand, begon de vrijdagochtend op het Automotodrom Brno niet ideaal. De Spanjaard gleed vroeg in de sessie onderuit in bocht 13. Hij voelde een paar keer aan zijn rechterarm, maar later bleek er weinig aan de hand te zijn met de fysieke gesteldheid. De machine was wel beschadigd en dus was de Yamaha-man genoodzaakt enkele minuten in de pitbox door te brengen. Uiteindelijk reed hij in het slot van de sessie nog wat aardige rondjes, maar het was niet genoeg voor de koppositie.

Die eer was namelijk vergeven aan Nakagami, de coureur die de data van Marc Marquez bestudeerde om beter te worden. Na een indrukwekkend weekend in Jerez bevestigde hij opnieuw goed te zijn. In de eerste training kwam hij tot een 1.57.353, hij was daarmee iets sneller dan Suzuki-coureur Joan Mir. De Spanjaard maakte een jaar geleden nog een behoorlijke crash mee tijdens de post-race test op het circuit van Brno, maar had rap de snelheid weer te pakken. Mir noteerde de tweede tijd, hij was 11 duizendsten langzamer dan Nakagami.

Pol Espargaro stond een groot deel van de sessie aan de leiding, maar uiteindelijk moest hij het doen met de derde plaats. Johann Zarco eindigde als vierde voor de eerdergenoemde Viñales. Andrea Dovizioso zette zijn Ducati GP20 op de zesde plaats, hij klokte een 1.57.632. Teamgenoot Danilo Petrucci was een fractie langzamer, hij werd zevende. Valentino Rossi werkte een aardige sessie af, hij werd achtste op bijna drie tienden. Franco Morbidelli werd negende voor Cal Crutchlow.

WK-leider Fabio Quartararo sloot de sessie af op de dertiende plaats, hij was bijna een halve seconde langzamer dan Nakagami. Francesco Bagnaia crashte in de slotfase van de sessie, hij ging hard onderuit in bocht 1.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Tsjechië - Vrije training 1

