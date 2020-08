Crutchlow: Honda hoeft filosofie niet te veranderen

De regerend wereldkampioen brak tijdens de Spaanse Grand Prix zijn bovenarm. Hij probeerde een week later nog in actie te komen, maar kwam niet aan de start van de GP van Andalusië. Ook Brno moet de coureur nog verstek laten gaan, nadat hij eerder deze week voor de tweede keer onder het mes moest. Daarmee komen ook de komende races in gevaar, na Brno staan nog twee raceweekenden op het programma. Marquez heeft zes van de laatste zeven wereldtitels gewonnen met de RC213V, maar het grillige karakter van de machine heeft andere rijders altijd parten gespeeld. Nog voor de start van dit seizoen liet Crutchlow aan Motorsport.com weten dat het gedrag van de voorkant ‘kritisch’ was. Honda heeft meermaals ontkend dat de machine moeilijk te rijden is. Crutchlow heeft niet het gevoel dat Honda – zolang Marquez er is – iets zal doen om het karakter van de motor te veranderen.

“Ik weet zeker dat ze hun filosofie niet gaan veranderen, er kan gewonnen worden met deze motor. Dat hebben Marc en ik laten zien”, verklaarde Crutchlow op een vraag van Motorsport.com. “Taka [Nakagami] heeft vorige week laten zien dat de 2019-motor ook competitief is. Ik denk niet dat de filosofie zal veranderen, maar volgens mij hoeft het ook niet. Ik heb de afgelopen jaren vooral gevraagd om een neutrale machine die eenvoudiger te rijden is. Dan kunnen alle rijders competitief zijn, zoals we zien bij andere fabrikanten. Het lijkt erop dat de Honda moeilijker is, je kunt ermee winnen maar net zo goed vijftiende worden. Ze gaan hun filosofie niet aanpassen en ik zie de noodzaak ook niet. Waarom moet je het pakket veranderen als je nog kampioenschappen wint met een rijder? Marc heeft geweldig gepresteerd en blijft maar winnen, waarom zou je dan iets veranderen? Ik zou precies hetzelfde doen als ik voor HRC zou werken.”

Met medewerking van Lewis Duncan