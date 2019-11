Quartararo topt eerste vrije training in fris Valencia

Met een temperatuur die de 10 graden Celsius amper ontsteeg was het behoorlijk fris toen de 23 aanwezige rijders vrijdagochtend aan de eerste oefensessie begonnen. Tijden waren daardoor niet meteen heel snel, de meeste coureurs kwamen aan het eind van de sessie nog buiten voor een kwalificatierun

Nadat Marc Marquez en Jack Miller het grootste deel van de sessie aan de leiding stonden, ging Fabio Quartararo in de absolute slotfase naar de koppositie. De Petronas Yamaha SRT-coureur, die in Maleisië een teleurstellende race afwerkte, klokte een 1.31.455 en was daarmee een halve tiende sneller dan zijn goede vriend Miller.

De Australiër was andermaal de snelste van de Ducati’s met een 1.31.512 als snelste tijd. MotoGP-wereldkampioen Marquez kwam niet verder dan de derde tijd, hij reed een 1.31.532 aan het begin van de sessie. Zoals wel vaker kwam Marquez gedurende de eerste training niet met een nieuwe zachte band in actie, hij werkte al zijn runs af op de medium/medium-compound.

Maverick Viñales was de snelste van de fabrieksrijders van Yamaha, hij eindigde voor merkgenoot Franco Morbidelli. Joan Mir voerde de sessie aan voor Suzuki, hij was echter ruim drie tienden langzamer dan Quartararo. Pol Espargaro heeft goede herinneringen aan Valencia aangezien hij de KTM er een jaar geleden voor het eerst naar het podium bracht. De Spanjaard begon vrijdag met een 1.31.917 aan de eerste training, dat bracht hem op de zevende plaats.

De 40-jarige Valentino Rossi eindigde zijn sessie in de grindbak na een valpartij in bocht 4. De Italiaan verloor de controle over de voorkant van de machine toen hij in wilde sturen en had geen schijn van kans om zich uit die hachelijke situatie te redden. Ondanks dat bleef Rossi wel op de achtste plaats staan nadat hij vroeg in de sessie een respectabele tijd gereden had.

Andrea Dovizioso en Alex Rins maakten de top-tien compleet voor Danilo Petrucci, Aleix Espargaro en Johann Zarco. Ducati-wildcard Michele Pirro eindigde op de veertiende plaats, hij moest zijn eerste motor echter al vroeg in de sessie aan de zijkant parkeren nadat er vlammen uit de GP19 sloegen. Cal Crutchlow maakte de top-vijftien compleet.

Jorge Lorenzo begon met de achttiende tijd aan zijn laatste MotoGP-weekend, hij kondigde donderdag aan een punt achter zijn carrière te zetten. Hij was 1,4 seconde langzamer dan Quartararo. MotoGP-debutant Iker Lecuona, de vervanger van Miguel Oliveira bij Tech 3, begon heel aardig in zijn eerste sessie in de koningsklasse. Lecuona was slechts twee tienden langzamer dan merkgenoot Hafizh Syahrin.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 1