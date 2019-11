Puig prijst 'gentleman' Lorenzo, speculeert over opvolger

Na een bijzonder dramatisch seizoen maakte Lorenzo donderdag in Valencia bekend na dit weekend een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 32-jarige coureur raakte mede door zijn slepende rugblessure in een impasse terecht. Hij kon niet met de Honda RC213V overweg en durfde geen risico’s meer te nemen vanwege een kans op een nieuwe crash die mogelijk zijn carrière zou kunnen beëindigen. HRC-teammanager Puig heeft enkel lovende woorden over voor de rijder die hij halverwege 2018 vastlegde bij Honda.

“Ik heb in mijn leven met heel veel goede rijders te maken gehad, maar Jorge is een echte gentleman”, aldus Puig. “Helaas werkte de samenwerking met Honda niet zoals we gehoopt hadden, maar ik heb de kans gehad hem als persoon te leren kennen en hij heeft me verrast. Het is moeilijk om een kampioen als Jorge te vinden. Ik wil hem bedanken dat hij eerlijk is geweest en ook de afhandeling met zijn manager is heel netjes verlopen."

Puig vindt het bijzonder jammer dat de samenwerking uiteindelijk op niets uitgelopen is. “Hij heeft een moedige beslissing genomen, maar ik vind het heel spijtig dat ik hem niet meer heb kunnen helpen”, vervolgde hij. “Normaal kunnen we rijders altijd de juiste support geven en presteren ze op een hoog niveau met de hulp die wij ze bieden. Dat was in dit geval niet mogelijk en dat vind ik enorm jammer.”

Wie moet Lorenzo opvolgen?

Ondanks de mooie woorden staat Puig nu voor een interessante uitdaging om voor aanstaande dinsdag – als het testwerk voor 2020 echt begint – een nieuwe coureur te vinden voor het zitje van Lorenzo. Wat als een paal boven water staat is dat Marc Marquez dinsdag in ieder geval de 2020-machine gaat testen. Daarnaast heeft het team bij LCR Honda nog twee coureurs. Cal Crutchlow is een van daarvan en hij heeft een contract bij het fabrieksteam.

Johann Zarco is nog een mogelijkheid, hij rijdt deze races op de 2018-Honda van Takaaki Nakagami. De Japanner is recent aan zijn schouder geopereerd en kan daardoor niet in actie komen. Ook de naam van Moto2-wereldkampioen Alex Marquez, de jongere broer van, doet de ronde. “Natuurlijk zullen we naar de mogelijkheid kijken om Alex te halen, maar je moet kijken naar zijn prestaties en niet naar zijn achternaam”, zei Puig. “Zarco en Alex staan op de lijst, maar er zijn ook anderen.”

Het is niet duidelijk of Honda voor dinsdag een vervanger binnen heeft. Het management van Honda maakt zich in ieder geval geen zorgen als dat niet zo is. “Het belangrijkste is dat Marc de nieuwe motor kan testen”, besloot Puig.

Met medewerking van Oriol Puigdemont