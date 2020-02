Waarom er bij Suzuki optimisme heerst na de Sepang-test

Rins sloot de test af met een derde tijd op iets meer dan een tiende van de snelste man, teamgenoot Joan Mir stond op bijna vier tienden achterstand en dat was goed voor de elfde plaats algemeen. Wat betreft de racesimulaties stonden beide coureurs echter bovenaan tijdens de laatste dag van de test. Met name de prestaties van Rins vielen na afloop van de testdag ook op bij de concurrenten. Rins werkte een uitgebreid testprogramma af en de coureur concludeerde in ieder geval dat het merk vooruitgang had geboekt in het vinden van tempo tijdens de kwalificatieruns op nieuwe banden.

“We hebben heel veel getest”, zei Rins, de nummer vier van het MotoGP-kampioenschap in 2019. “We hadden twee of drie verschillende chassis, we hadden schokbrekers van Ohlins, banden van Michelin en elektronica. Eerlijk gezegd, alles was positief. Na de eerste twee dagen was ik tevreden. Op de laatste dag hebben we met nieuwe banden een snelle ronde kunnen doen en dat was belangrijk voor ons. We hebben ook wat back-to-backs gedaan met het oude en nieuwe chassis, ik heb alle ronden in de 1.59’ers kunnen rijden maar ik voelde me met de nieuwe fiets toch wel iets meer op m’n gemak. Nu moeten de engineers de resultaten analyseren en in Qatar moeten we dan proberen om daar alles nog eens te bevestigen om te zien of het ook op andere circuits werkt.”

Gevraagd of hij de test met een optimistisch gevoel heeft afgesloten, zei Rins: “Zeker weten. We staan nu ongeveer waar ik denk dat we moeten staan.”

Topsnelheid nog een kritisch punt

De kwalificaties waren in 2019 het grote probleem voor Rins en Suzuki. Slechts vier keer mocht de GSX-RR van de eerste twee rijen vertrekken, slechts eenmaal begon Rins vanaf de eerste rij. Door de matige kwalificaties verloor Suzuki relatief vaak vroeg in de race de kans om voor het podium te vechten. Ook Rins’ jonge teamgenoot Joan Mir was positief over de nieuwe machine. Vooral het chassis was volgens de Spanjaard op alle vlakken beter. Wel merkte de voormalig Moto3-kampioen op dat Suzuki nog altijd topsnelheid mist. “Onze topsnelheid is nog altijd niet een sterk punt, dat is iets waar we nog aan kunnen werken”, zei Mir, die op de laatste dag van de test even ten val kwam. “Op dit circuit, met deze omstandigheden, lijken onze problemen heel erg klein. Ik hoop dat we in Qatar net zulke problemen hebben als hier, dan staan we er goed voor.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont en Lewis Duncan