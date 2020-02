Lorenzo 'erg dankbaar' dat Honda hem niet van testrol weerhield

Halverwege zijn contract bij Honda gaf Lorenzo gaan te willen stoppen als MotoGP-rijder. De coureur kondigde tijdens de Grand Prix van Valencia zijn afscheid aan nadat hij een volledig seizoen problemen had met blessures en niet overweg kon met de recalcitrante RC213V. Eind vorige maand maakte Yamaha bekend dat Lorenzo terug zou keren bij het merk. Hij maakte zijn debuut als testrijder en er worden nog gesprekken gevoerd over eventuele wildcardraces op de M1.

Toen Lorenzo en teambaas Lin Jarvis tijdens de presentatie van Yamaha gevraagd werden of ze boze telefoontjes hadden ontvangen van Honda-teambaas Alberto Puig, zei de laatste: “Ik zou niet weten waarom. Wij hebben alleen met Jorge gesproken. MotoGP-teams praten niet heel erg veel met elkaar.”

Lorenzo voegde toe: “Ik moet in mijn geval zeggen, zoals ik elders ook gezegd heb, dat Alberto altijd heel slim was en heel loyaal was. Ik heb het seizoen dat ik bij Honda zat altijd de volledige ondersteuning gehad. Om die reden ben ik ze ook dankbaar dat Honda geen clausule in mijn contract heeft gezet waardoor ik niet op een andere motor zou mogen rijden dit jaar. Dat hadden ze kunnen doen, maar hebben ze niet gedaan. Dat is de reden dat ik dit werk kan doen. Ik heb zeker geen telefoontje van Alberto gehad, maar ik ben ze altijd dankbaar geweest voor de steun in 2019 en ook na de afhandeling na het verbreken van het contract voor 2020.”

Tijdens de voorbereiding op het seizoen in Sepang (shakedown en pre-season test) kwam Lorenzo twee dagen in actie. De coureur omschreef dat hij op ‘professioneel vlak’ voor het eerst sinds lange tijd weer blij was en omschreef Yamaha als zijn ‘professionele thuis’. “Dat is Yamaha op dit moment, zeker omdat ik hier negen jaar heb gereden en omdat ik er wereldtitels heb gewonnen, maar ook omdat ik me er erg comfortabel voel. Dat heb ik wel gezien na drie testdagen”, zei hij. “Het voelt goed om terug te zijn, ik ben blij dat ik bij kan dragen aan het werk van Yamaha. Ik hoop dat ze weer wereldtitels kunnen winnen.”