Viñales: Nieuwe Yamaha-deal niet vanzelfsprekend

Viñales maakt sinds 2017 onderdeel uit van de fabrieksformatie van Yamaha, maar is in de titelstrijd nog niet verder gekomen dan de derde plaats. Viñales stond voor 2021 in de belangstelling van Ducati, maar tekende uiteindelijk heel vroeg een nieuw contract bij Yamaha. Daar wordt hij in 2021 en 2022 teamgenoot van Fabio Quartararo, die vanuit Petronas Yamaha SRT de overstap maakt naar de hoofdmacht.

“Het was niet eenvoudig omdat ik van Yamaha over een aantal zaken duidelijkheid wilde hebben, zaken waar ik me in de afgelopen jaren niet heel goed over voelde”, zei Viñales. “Maar ik voel me bij Yamaha wel goed, ik voelde de laatste maanden [van 2019] veel steun van Yamaha, zeker na de zomerstop. Dat heeft mijn mentaliteit ook wel een beetje veranderd. Ik denk dat we nu een sterk team hebben en dat was belangrijk voor mijn beslissing. Ik denk dat we een goede werksfeer hebben, dat wilde ik niet verbreken. De hegemonie in het team is erg sterk, ik geniet van de races, dat is het belangrijkste. Dat is de belangrijkste reden waarom ik bij Yamaha ben gebleven.”

'Steun bij Yamaha is heel goed'

Viñales refereerde onder andere aan de veranderingen die in 2019 plaatsvonden aan zijn kant van de pitbox. Crew-chief Ramon Forcada werd na een conflict vervangen, Esteban Garcia keerde terug aan de zijde van Viñales. Julian Simon werd anderzijds aangetrokken als performance analist voor de rijder. De coureur voelde dat de veranderingen in zijn pitbox zich gedurende 2019 uit begonnen te betalen. Hij geloofde dat hij aan het eind van het jaar het tempo had om mee te doen om de wereldtitel. “Ik stond ervoor open”, zei Viñales over een mogelijk vertrek bij Yamaha.

“Ik heb in het verleden gezegd dat dit nieuwe seizoen een goede kans voor mij is. We zijn een stuk beter geworden, ik voel dat ik mijn team gevonden heb en ik hoop voor het kampioenschap te vechten. Ik voel me er helemaal klaar voor: fysiek, mentaal en met het team. Ik denk dat we het kunnen. Ik dacht niet echt na over het verkassen naar een ander team. Ik had bepaalde zaken in gedachten waar Yamaha over moest beslissen. Dan had ik een keuze kunnen maken. Maar uiteindelijk is de steun vanuit Yamaha heel goed. We zijn in de fabriek geweest, hebben positieve dingen gezien en daarna hebben we het contract getekend.”

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy