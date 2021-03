Suzuki MotoGP-team voor 2021 gepresenteerd in Qatar

De grootste verandering bij Suzuki in 2021 is het vertrek van teammanager Davide Brivio. De Italiaan was de architect van het team dat in 2015 terugkeerde in de MotoGP. Hij haalde de mensen binnen, contracteerde getalenteerde rijders en smeedde daarvan een team. Op technisch vlak werd de GSX-RR stap voor stap beter en een van de meest complete machines in 2020. Brivio heeft nu echter gekozen voor een nieuwe uitdaging, hij is aan de slag gegaan bij Alpine in de Formule 1. Het vertrek van Brivio was een aderlating voor Suzuki, maar het management heeft de zaken rap weer opgepakt. De taken van Brivio zijn intern verdeeld onder de huidige voormannen. Projectleider Shinichi Sahara heeft nu de dagelijkse leiding over de formatie.

Suzuki heeft voor dit seizoen een nieuwe sponsor aangetrokken en die is duidelijk zichtbaar op het materieel van de renstal. Het team sloot een deal met energiedrankenfabrikant Monster. De kleurstelling van de motor is daardoor een beetje aangepast. Het logo van Monster is te zien aan de onderkant van de kuip. Verder is de kleurstelling met blauw en zilver, die vorig jaar ingevoerd werd vanwege het Grand Prix-jubileum van Suzuki, nog altijd aanwezig.

Beide coureurs tekenden begin vorig jaar een nieuwe overeenkomst waardoor ze nog tot het eind van 2022 onder contract staan bij Suzuki. Joan Mir begint aan zijn derde seizoen in de MotoGP, maar doet dat als wereldkampioen. Hij eiste vorig jaar op verrassende wijze de wereldtitel op. Hij was met zeven podiumplaatsen en een overwinning de meest constante coureur van het veld en dat bracht hem de hoofdprijs in een zeer uitzonderlijk jaar.

Alex Rins is de ervaren man bij Suzuki. Ook hij had in 2020 wereldkampioen kunnen worden, maar door een schouderblessure liep hij aan het begin van het seizoen averij op. Uiteindelijk eindigde hij heel sterk met een aantal podiums in de eindfase van het seizoen, maar voor de wereldtitel was het te laat. Toch heeft Suzuki met de beide jonge rijders een voorbeeld gegeven aan andere fabrikanten. In navolging van Suzuki hebben ook Ducati, KTM en Yamaha gekozen voor een jongere line-up.

Suzuki heeft de rij wat betreft de teampresentaties gesloten. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is reeds begonnen in Qatar met een shakedown voor testrijders en rookies. Vandaag vindt de eerste collectieve testdag plaats op het Losail Circuit.

Foto's: De teampresentatie van het Suzuki MotoGP-team

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 1 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 2 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 3 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 4 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 5 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 6 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 7 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 8 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 9 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 10 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 11 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 12 / 15 Foto door: Suzuki Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 13 / 15 Foto door: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 15 Foto door: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 15 / 15 Foto door: Suzuki