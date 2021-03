Rookies kijken na shakedown terug op MotoGP-debuut

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint dit weekend in Qatar, waar later ook de eerste twee races afgewerkt worden. Vier nieuwkomers mochten vrijdag tijdens de shakedown op het Losail Circuit rijden, zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd gaat de eerste collectieve testdag van start. Met uitzondering van Lorenzo Savadori, die al drie races op het hoogste niveau reed, was het voor de nieuwkomers hun eerste kennismaking met de MotoGP. Normaal gesproken hadden Jorge Martin, Luca Marini en Enea Bastianini al gereden tijdens de post-season test in Jerez, maar die ging vanwege corona niet door in 2020.

Regerend Moto2-wereldkampioen Bastianini was vrijdag de snelste van de nieuwkomers, hij klokte een 1.58.051 op de Ducati GP19. In totaal reed hij 35 ronden. Teamgenoot Marini werd achtste met een 1.58.736, hij kwam tot 33 ronden en had wat technische problemen op zijn eerste werkdag. Marini zei na afloop: “De eerste dag was een beetje lastig, we hadden wat problemen met beide motoren. Ik heb aan het begin van de sessie veel tijd verloren. Ook was het vermogen niet 100 procent in de eerste ronden. Het was wat dat betreft geen shock om voor het eerst op de MotoGP-machine te stappen. Toen ik terugkeerde in de box vroeg men hoe het voelde en ik zei dat het heel normaal was. Daar schrok iedereen wel een beetje van. Pas toen we het probleem opgelost hadden heb ik wat goede ronden kunnen rijden en voelde ik deze machine op vol vermogen voor het eerst. Dat was geweldig. Het gevoel is heel goed. We moeten nog een beetje aan mijn zitpositie werken, ik voel me niet zo comfortabel met de tank en de handvaten. Daar moeten we nog een beetje naar kijken, ik heb in de bochten niet echt een natuurlijke positie op de motor.”

Martin verbaasd over de 'naadloze' versnellingsbak

Van de debutanten had Jorge Martin de meest heftige ervaring met zijn nieuwe machine. Op de gloednieuwe GP21 ging de voormalig kampioen in de Moto3-klasse onderuit. In bocht 3 verloor hij de controle over de machine. Daardoor kwam hij niet verder dan 31 ronden en een 1.58.875 als snelste tijd. Ondanks dat was de coureur tevreden met zijn dag. “Wat mij het meest verrast heeft is de versnellingsbak en het naadloze schakelen”, merkte hij op. “Het voelt geweldig dat je kunt schakelen en dat je niet voelt dat je daadwerkelijk schakelt. Op de rechte stukken is dat heel opmerkelijk, je voelt het niet. Het geluid is daardoor ook anders en je hebt veel meer vermogen. Zelfs in de zesde versnelling voelde ik de acceleratie nog doorgaan. De remmen ook, dat voelde zo goed. Wanneer je met 339 kilometer per uur aankomt in de remzone is het fantastisch hoe de motor ineens afremt. Dat is fantastisch joh!”

Honda-rijder Stefan Bradl was vrijdag de snelste. Op zaterdag en zondag wordt er ook weer getest. Op beide dagen beginnen de sessies om 12.00 uur en duren tot 19.00 uur onze tijd.

