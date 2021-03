Lastige omstandigheden tijdens MotoGP-shakedown in Qatar

Een zandstorm in combinatie met aanhoudende harde wind zorgde dat de omstandigheden voor de MotoGP-shakedown in Qatar redelijk beroerd waren. Yamaha-testrijder Cal Crutchlow sprak eerder op de dag al de verwachting uit dat er niet veel gereden zou worden en dat kwam wel uit. Het Losail Circuit wordt niet veel gebruikt waardoor de baan aan het begin van de test vaak smerig is, nu was dat niet anders. In de komende dagen zullen de omstandigheden moeten verbeteren, al wijzen de weersverwachtingen erop dat de harde wind een thema zal blijven.

Dertien coureurs/motoren stonden op de nominatie om in actie te komen tijdens de shakedown, enkel Aleix Espargaro besloot niet de baan op te gaan. Stefan Bradl, de vervanger van Marc Marquez tijdens deze test en wellicht ook tijdens de Qatar GP, klokte de snelste rondetijd, een 1.55.614. Daarmee was hij enkele seconden langzamer dan de tijden die gereden worden tijdens raceweekenden op het Losail Circuit.

Yamaha kwam met drie testrijders in actie op de dag van de shakedown. Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane kwamen op de baan naast Crutchlow, de nieuwe aanwinst. De Japanse constructeur had ook drie motoren beschikbaar, alle drie de rijders kwamen op de verschillende motoren in actie. Het is daardoor lastig om een goed beeld te krijgen van wie wat precies gedaan heeft. Yamaha Test2 stond op de tweede plaats voor Yamaha Test1 op de derde plaats. De derde testmachine van Yamaha eindigde met de zesde tijd.

Op de vierde plaats eindigde de eerste van de MotoGP-rookies. Enea Bastianini klokte een 1.58.051 in zijn 35ste en laatste ronde van de dag. Hij was daarmee iets rapper van Ducati-tester Michele Pirro. De ervaren Italiaan reed een ronde met alle machines die Ducati dit weekend inzet op het circuit van Qatar.

Lorenzo Savadori eindigde op de zevende plaats met zijn nieuwe Aprilia RS-GP. Hij was iets rapper dan landgenoot Luca Marini, die in de kleuren van VR46 debuteerde. Marini eindigde net voor Sylvain Guintoli, de testrijder van Suzuki. Pramac Ducati-debutant Jorge Martin kwam ten val tijdens zijn eerste kennismaking met de GP21. De Spanjaard ging in de derde bocht onderuit. Hij bleef ongedeerd, maar de machine was er minder goed aan toe. Martin klokte de tiende tijd. Dani Pedrosa kwam namens KTM in actie en reed 34 ronden. Hij was ruim drie seconden langzamer dan Bradl. Suzuki-testrijder Takuya Tsuda was de hekkensluiter.

Zaterdag wordt er weer getest, dan voegen ook de reguliere coureurs zich bij de testrijders en nieuwkomers. De sessie begint om 12.00 uur Nederlandse tijd en duurt wederom tot 19.00 uur Nederlandse tijd.