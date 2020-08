Zarco fit verklaard voor deelname aan GP van Stiermarken

Zarco kreeg als gevolg van het incident in de negende ronde van de Oostenrijkse GP een straf uitgedeeld, hij moet zijn eerstvolgende race vanuit de pitstraat starten. Het was onzeker of de Fransman kon starten, vrijdagmiddag moest hij een medische keuring ondergaan. Hij moest de vrijdagtrainingen missen omdat hij niet eerder dan 48 uur na de operatie aan zijn polsbreuk een keuring mocht ondergaan. Vrijdagmiddag vond die keuring plaats, de man uit Nice heeft inmiddels toestemming om vanaf de derde vrije training in actie te komen.

Volgens Avintia-baas Ruben Xaus lag de basis van de straf voor Zarco al bij het incident met KTM-rijder Espargaro. De twee kwamen tijdens de GP van Tsjechië met elkaar in aanraking en Zarco kreeg een ronde door de ‘long lap’ aan zijn broek. “Het maakt niet uit wat ik vind, de situatie is dat we vorige week in Brno een straf kregen die ik niet echt begreep”, aldus Xaus in gesprek met MotoGP.com. “Uiteindelijk is daarmee een precedent geschept voor deze situatie en daarom hebben we nu weer een straf gekregen. We kunnen erover discussiëren, maar het is wat het is en dat moeten we accepteren. Het maakt niet uit wat we zeggen, de straf blijft staan. We kunnen er geen punt van maken en mijn doel is om het hier af te sluiten. Het is een flinke strijd geweest, maar we zijn vooral blij dat er niets [geen gewonden] gebeurd is. Ik focus me erop dat we in Misano weer met een schone lei kunnen beginnen en ervoor te zorgen dat Zarco volgend jaar een nog betere machine krijgt.”

Zarco heeft altijd voor zijn onschuld gepleit en verklaard dat hij Morbidelli niet onder druk wilde zetten, de SRT-rijder is het nog altijd niet met die lezing. Zarco voelt dat hij nog altijd veel kritiek krijgt vanwege het incident omdat hij vorig seizoen een moeilijk jaar had met KTM. Hij verklaarde bovendien dat hij ongelukkig is geweest met het feit dat hij betrokken was bij grote ongelukken, zoals de crash met Marc Marquez tijdens de Grand Prix van Australië in 2018. “Het is makkelijk om alle boosheid te botvieren op een persoon waarbij op dit moment niet alles gemakkelijk gaat”, zei Zarco donderdag.

“Ik heb een moeilijk seizoen gehad, ik heb m’n vertrouwen weer opgebouwd in het leven en alle problemen die ik vorig jaar op het circuit had. Het is makkelijk als er iemand is waar je je negatieve energie op los kunt laten. Er waren ook mensen die in 2018 zeiden dat de crash [op Phillip Island] mijn fout was. Ik zat alleen maar achter Jack [Miller] en voor me zat Marc [Marquez]. Zij wilden elkaar niet inhalen en hij ging terug naar links met zijn snelheid. Ik remde ervoor en we hebben gezien dat ik omhoog kwam om te remmen. Maar toen hij terug op de lijn kwam, vloog ik eraf. Het is voor mij m’n tweede crash op deze snelheid en mensen zeggen dan dat ik altijd de rijder ben die erbij betrokken is. Maar shit, ik heb veel pech. Deze keer zat ik ervoor en raakte Morbidelli m’n achterwiel.”