Espargaro aan kop na vrijdagtrainingen op Red Bull Ring

Er wordt dit weekend nog wat regen verwacht op de Red Bull Ring, maar vrijdag waren de omstandigheden fantastisch met een temperatuur van rond de 30 graden Celsius. Jack Miller ging vrijdagochtend aan de leiding in de eerste training, maar in de tweede oefensessie kwamen ook wat andere namen bovendrijven.

KTM-rijder Espargaro liet zich vrijdagochtend niet echt zien, maar deed van zich spreken in de tweede training. De Spanjaard noteerde in zijn voorlaatste ronde een 1.23.638 en was daarmee de snelste van de hele dag. Hij ging ook nog twee tienden sneller dan de snelste tijd in VT1 van Miller. Voor Espargaro was het wederom een goede vrijdag, maar hij slaagde er de vorige weekenden steeds niet in het om te zetten in een goed resultaat.

De tweede plaats was vrijdagmiddag voor Takaaki Nakagami, die de 2019-Honda andermaal de sporen gaf. Hij was een kwart seconde langzamer dan Espargaro, maar alom tevredenheid in de pitbox van LCR Honda. Daarachter eindigde het Suzuki-duo Joan Mir en Alex Rins. Mir deed dat met een 1.23.907, Alex Rins was nipt langzamer met een 1.24.009.

Maverick Viñales plaatste zich voorlopig voor Q2, hij reed een vijfde tijd in de sessie. Miguel Oliveira eindigde als zesde voor Franco Morbidelli en Aleix Espargaro. Valentino Rossi kwam in de sessie tot de negende tijd, maar het was niet genoeg voor een plek in Q2. Brad Binder eindigde op de tiende plaats, zijn tijd uit de ochtendsessie was wel genoeg voor die voorlopige Q2-plek.

Fabio Quartararo was in de middagsessie drie tienden langzamer dan tijdens de ochtend en eindigde zodoende op de veertiende plaats in de sessie. Hij was een seconde langzamer, maar significanter was dat de Fransman meermaals van de baan ging. Het heeft er alle schijn van dat de remproblemen in de Petronas Yamaha-pitbox nog niet opgelost zijn.

Andrea Dovizioso eindigde op de vijftiende plaats, Jack Miller werd zeventiende. Beiden hebben hun plek in Q2 vast weten te houden.

De MotoGP gaat zaterdag verder met de derde training, die begint om 9.55 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Vrije training 2

Uitslag volgt.