Quartararo heeft 'heel slecht gevoel' na trainingen Red Bull Ring

Vorig weekend deed Quartararo tijdens de eerste van twee raceweekenden op de Red Bull Ring mee om pole-position, hij dacht dat hij met zijn racetempo een vierde plaats kon bereiken in de race. De coureur kreeg tijdens de race echter te maken met een remprobleem en kwam niet verder dan de achtste plaats. Hij hoopte op beterschap, maar het tegendeel was waarheid tijdens de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Stiermarken. De coureur maakte verschillende remfoutjes in de beide sessies en Quartararo was zichtbaar gefrustreerd. Tijdens de eerste training had hij opnieuw een remprobleem, maar het grootste probleem was ‘een heel slecht gevoel’ met de Michelin-banden. De coureur had last van een oververhitte achterband en kwam in de gecombineerde tijdenlijst niet verder dan de veertiende plaats.

“Het was een hele moeilijke dag, eerlijk gezegd heb ik een heel slecht gevoel met de banden en we weten niet hoe dat komt”, legde Quartararo uit. “Dat is frustrerend, maar het enige wat we kunnen doen is eraan werken en het probleem op zien te lossen. We moeten zien waar we de tijd verliezen, de rondetijd is heel slecht. We zagen dat Andrea [Dovizioso] deze ochtend een 1.24.1 deed op een band van vijftien ronden oud en wij hebben moeite om dat ook te doen. We moeten begrijpen waarom, maar dat valt nog niet mee. Het gevoel met de motor is heel slecht en we moeten zien waar dat aan ligt. Ten opzichte van andere mensen hebben we meer moeite en het is belangrijk om uit te vinden waarom, de achterband wordt te heet en het is de enige manier om de rondetijd te rijden met de Yamaha. Het is moeilijk om onze prestaties van vandaag te begrijpen.”

Quartararo was in de bochten 4, 5, 6 en 7 een van de langzaamste rijders. Verrassend genoeg was dit gedurende de Oostenrijkse GP ook een probleem voor de Yamaha-rijders, aangezien de M1 normaliter zou moeten excelleren in de meest bochtige sector van de baan. Volgens Quartararo heeft het feit dat hij banden wilde sparen ermee te maken. “Ik worstel met de bochten en het remmen omdat ik de band graag wil sparen. Dat doe ik ook, maar de bandendrop is nog steeds te groot”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Dat maakt het heel moeilijk om te begrijpen waarom we hier last van hebben. Ik voel dat ik wel het tempo heb maar dat is niet echt zo. Ik vraag te veel van de banden, maar wel op een andere manier. Wat ik ook doe op de motor, de bandendrop is te groot.”

Met medewerking van Lewis Duncan