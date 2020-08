Espargaro wil zich op de KTM graag meten met Marquez

De regerend wereldkampioen ligt al sinds de seizoensopener uit de roulatie, Marquez brak zijn bovenarm tijdens een zware crash op het circuit van Jerez. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Marquez races in de MotoGP heeft moeten missen. KTM is dit seizoen uitgegroeid tot een van de koplopers in de MotoGP. Brad Binder won eerder deze maand de eerste GP voor de Oostenrijkse fabrikant, Espargaro was vorig weekend snel genoeg om de overwinning mee te doen. Zijn opmars werd echter gestokt door de rode vlag vanwege het enorme incident tussen Franco Morbidelli en Johann Zarco. Espargaro is blij met de prestaties van KTM, maar wil graag zien hoe hij het kan doen tegen Marquez.

“Ik heb niet het idee dat we zoveel veranderd hebben waardoor we zo goed geworden zijn”, zei Espargaro nadat hij vrijdag de snelste was op de Red Bull Ring. “Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat we zo snel zijn. Ik wil niet negatief zijn, ik ben altijd positief, maar de beste coureur van de grid is er nu niet. Marc is hier niet en ik zou me graag nog eens met hem willen meten. Maar hij is er niet, ik weet niet wat hij hier zou kunnen. [Takaaki] Nakagami was vrijdag heel snel, maar Marc is normaal gesproken sneller. We zijn erg goed, dat is waar, maar zijn we zo goed als het lijkt? Dat is de vraag en ik heb er nog geen antwoord op. We moeten meer races rijden en zien hoe we op andere circuits zijn, in Jerez waren we niet zo goed als hier en in Tsjechië. Dus ik wil wat dat betreft rustig blijven en met beide benen op de grond blijven staan.”

Espargaro’s winstkansen verdampten vorige week toen hij voor de herstart geen medium achterband meer tot zijn beschikking had. Hij moest noodgedwongen op de soft starten tijdens het tweede deel van de race, maar voelde zich op die band niet bepaald sterk. De coureur kwam vervolgens in aanraking Tech 3 KTM-rijder Miguel Oliveira, hetgeen tot een controversiële woordenwisseling leidde. Sindsdien hebben de rijders met elkaar gesproken en de lucht geklaard. Om een herhaling van zondag te voorkomen heeft Espargaro een medium opgespaard. Hij gebruikte vrijdag slechts één exemplaar van de medium compound.