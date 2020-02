Rossi en Yamaha beslissen medio 2020 over toekomst

Yamaha maakte woensdag haar fabrieksteam voor 2021 compleet met het aantrekken van Fabio Quartararo. Een dag eerder tekende Maverick Viñales al een nieuw contract. Daarmee werd duidelijk dat er voor de volgende contractcyclus geen plek meer was voor Valentino Rossi, die in 2020 aan zijn vijftiende seizoen bij de Japanse constructeur begint. Rossi kondigde eerder aan dat hij de eerste races van het nieuwe seizoen wilde afwachten voordat hij zou beslissen over zijn toekomst. Ook na de bekendmaking van Quartararo en Viñales blijft dat voornemen staan.

In een verklaring laat Yamaha weten: “Na gesprekken tussen Yamaha en Rossi is besloten dat de coureur tot halverwege 2020 de tijd neemt om een definitieve beslissing te nemen over zijn toekomst als actieve rijder in het MotoGP-kampioenschap 2021. Op verzoek van Rossi is de beslissing genomen om zijn competiviteit ten opzichte van de MotoGP-grid te bekijken na zeven of acht races in het nieuwe seizoen.”

Rossi zei: “Yamaha vroeg mij aan het begin van het jaar of ik – in verband met ontwikkelingen op de rijdersmarkt - een beslissing kon nemen over mijn toekomst. In lijn met wat ik vorig jaar gezegd heb, gaf ik bij het team aan dat ik geen overhaaste beslissing wilde nemen en dat ik meer tijd nodig heb. Yamaha heeft daarnaar gehandeld en heeft de onderhandelingen afgesloten.”

Nog voor het einde van vorig seizoen besloot Rossi de samenwerking met crew-chief Silvano Galbusera stop te zetten. Hij koos daarentegen voor de onervaren Davide Munoz: “Het is duidelijk dat mijn eerste doel voor 2020 is om competitief te zijn met de komst van een nieuwe crew-chief en enkele technische veranderingen. Dan zal ik kijken of ik mijn carrière als MotoGP-rijder ook in 2021 nog door wil zetten. Voordat ik dat doe moet ik eerst een aantal antwoord krijgen op een aantal vragen, die antwoorden krijg ik alleen tijdens de eerste paar races op het circuit.”

Rossi kan – als hij besluit zijn carrière een vervolg te geven – rekenen op volledige ondersteuning vanuit Yamaha. “Mocht ik besluiten door te gaan is Yamaha klaar om mij te ondersteunen met een fabrieksmachine en een fabriekscontract. In de eerste test zal ik samen met het team hard werken om klaar te zijn voor de start van het seizoen.”