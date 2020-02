Yamaha begrijpt Rossi’s uitstel, maar kiest voor toekomst

De fabrieksformatie maakte woensdag bekend dat Fabio Quartararo aangetrokken is als tweede coureur voor het seizoen 2021. Die bekendmaking kwam nadat Maverick Viñales een dag eerder al een contractverlenging tekende. Het merk zorgde daarmee voor een stroom aan geruchten over de toekomst van de 40-jarige Rossi, die aan het dubben is over zijn toekomst. Hoewel er door de komst van Quartararo voor Rossi geen plaats meer is in het fabrieksteam, heeft de coureur aangekondigd de eerste zeven of acht races van 2020 aan te kijken voordat hij beslist over zijn toekomst.

Teambaas Jarvis heeft begrip voor het uitstel van Rossi’s beslissing: “Het is een volledig begrijpelijke beslissing van Valentino om eerst te kijken hoe competitief hij is en dan te besluiten over 2021. Dat is iets wat Yamaha respecteert en waar wij volledig achter staan. We hebben begrip en vertrouwen in Valentino, wat hij ook besluit voor de toekomst. Aan de andere kant moet Yamaha zich ook richten op de toekomst en daar passende beslissingen bij nemen.”

Druk op de rijdersmarkt

Door de belangstelling van onder andere Ducati en Suzuki voor zowel Viñales als Quartararo, moest Yamaha snel handelen. “Tegenwoordig is de belangstelling voor jonge talenten, zeker met zes fabrikanten in de klasse, heel erg groot en de rijdersmarkt begint als gevolg daarvan nog eerder. Het is vreemd om aan het begin van het seizoen al te weten dat we Vale in 2021 niet bij ons team hebben. Yamaha zal er echter altijd zijn voor Valentino, wat hij ook besluit te doen.”

Mocht de 40-jarige Italiaan besluiten zijn actieve carrière toch door te zetten, zal Yamaha hem volledig ondersteunen: “Wanneer Valentino besluit om in 2021 door te gaan, zullen we hem een fabrieksversie van de YZR-M1 geven met volledige ondersteuning.” Ook staan Rossi’s plannen na afloop van zijn carrière reeds in de steigers: “Als hij besluit met pensioen te gaan zullen we onze samenwerking naast het circuit verder uitbreiden met een opleidingsprogramma voor jonge rijders en het Yamaha VR46 Master Camp. Bovendien blijft Valentino bij ons als merkambassadeur.”