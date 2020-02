Officieel: Quartararo vervangt Rossi bij fabrieksteam Yamaha

Yamaha trapte dinsdag het Silly Season in de MotoGP af door aan te kondigen dat Maverick Viñales zijn contract met twee jaar heeft verlengd. In een reactie daarop kon Motorsport.com woensdagochtend melden dat het fabrieksteam Quartararo aangetrokken heeft als teamgenoot voor Viñales. Dit nieuws werd in de loop van woensdagmiddag bevestigd door het management van Yamaha. Het nieuws dat Quartararo in 2021 instapt bij de hoofdmacht is significant omdat er zodoende bij het fabrieksteam niet langer plaats is voor negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. De 40-jarige coureur kondigde eerder aan dat de eerste races van dit seizoen belangrijk zouden worden voor zijn toekomst. Nu is die beslissing min of meer voor hem genomen, Rossi rijdt in 2021 niet meer voor het fabrieksteam.

De Japanse constructeur moest na de contractverlenging van Maverick Viñales snel handelen om ook Quartararo aan boord te houden. De beide coureurs stonden naar verluidt in de belangstelling bij Ducati en Suzuki. Na het nieuws rond Viñales werd opnieuw flink getrokken aan de jonge Fransman. Nadat Yamaha met het behouden van Viñales reeds koos voor de toekomst, zet men met het akkoord met Quartararo nog eens een streep onder die keuze. Hij heeft - net als Viñales - een tweejarig contract getekend bij de formatie uit Iwata. Daarmee rijdt hij tot het eind van 2022 voor het officiële team.

Met Quartararo heeft Yamaha dé sensatie van het voorbije MotoGP-seizoen in de gelederen. De jeugdige coureur uit Nice maakte in 2019 grote indruk door maar liefst zeven races op het podium te eindigen en zes pole-positions te scoren. Een overwinning zat er tot op heden nog niet in, maar met een opgewaardeerde 2019-versie van de Yamaha M1 kwam hij toch enkele keren in de buurt van wereldkampioen Marc Marquez. De twee vochten een spectaculair duel uit tijdens de Grand Prix van Misano, datzelfde tafereel speelde zich opnieuw af in Thailand. Beide keren ging Marquez er met de zege vandoor, maar de Spanjaard liet zonder meer blijken dat hij Quartararo tot een van de concurrenten van de toekomst rekende.

UPDATE: Valentino Rossi is nog onbesloten over zijn toekomst in de MotoGP. De coureur heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om te bepalen of hij competitief genoeg is zijn actieve carrière in 2021 voort te zetten. Yamaha heeft - mocht de coureur besluiten door te gaan - haar volledige steun toegezegd met een fabrieksmachine en fabriekscontract.