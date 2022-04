Alex Rins maakte in 2017 zijn MotoGP-debuut bij Suzuki en heeft het Japanse nest vervolgens niet meer verlaten. De inmiddels 26-jarige coureur boekte tot op heden drie overwinningen in de koningsklasse. In 2019 schreef hij de Grands Prix van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië op zijn naam. Een jaar later was hij de sterkste in Aragon. In die seizoenen werd Rins respectievelijk vierde en derde in het wereldkampioenschap.

Vorig jaar viel Rins tegen. Hij stond slechts eenmaal op het podium (tweede in Engeland) en moest genoegen nemen met de dertiende plaats in het WK. Zijn twee jaar jongere teamgenoot Joan Mir deed het de afgelopen twee jaar een stuk beter. Hij werd in 2020 wereldkampioen en eindigde vorig jaar als derde in de eindlijst. Maar Rins heeft nu weer de wind in de zeilen. Hij finishte de laatste twee races op het podium met de GSX-RR; na een derde plek in Argentinië volgde een tweede plaats in de VS, de 500e Grand Prix van Suzuki. Daarmee is hij naast WK-leider Enea Bastianini de enige piloot met meer dan één bokaal in 2022.

"Ik blijf kalm"

Zowel Rins als Mir heeft nog geen deal voor 2023. Er gaan geruchten rond dat regerend wereldkampioen Fabio Quartararo zou willen overkomen van Yamaha. De manager van de Fransman heeft zich tijdens het Grand Prix-weekend in de VS laten ontvallen dat andere teams interesse hebben in de diensten van Quartararo. Mir liet begin dit jaar al weten dat hij graag wil blijven bij Suzuki. Rins heeft datzelfde voornemen. "We hebben nog niet gesproken over de komende jaren", liet de Spanjaard voorafgaand aan het raceweekend in Portugal optekenen. "Maar positief is dat Livio [Suppo, de teambaas] en de Japanse jongens tegen mij hebben gezegd dat ze graag met me verder willen. Hierdoor blijf ik kalm en kan ik beter rijden. Dit zou anders zijn als ik helemaal niks heb voor volgend jaar. Het is afwachten. Mijn manager zal de komende races het gesprek aangaan."