Espargaro voelt geen druk in 'onverwachte' strijd om MotoGP-titel

De Spaanse coureur staat momenteel derde in het kampioenschap, slechts drie punten achter leiders Fabio Quartararo en Alex Rins, nadat hij zijn tweede podium van 2022 pakte in Portugal. In Argentinië stormde Aleix Espargaro al naar zijn eerste MotoGP-overwinning en de eerste van Aprilia sinds het zijn terugkeer maakte in het huidige tijdperk. De verbeterde RS-GP is het hele MotoGP-seizoen al snel. De Aprilia-rijder is nu in de race voor de titel, maar had dit bij het ingaan van het jaar totaal niet verwacht.

"Het staat vast dat we na de vijfde GP in de race zijn voor de titel. We staan slechts drie punten achter regerend kampioen Fabio", aldus Espargaro. "Ik had verwacht een stap te maken, maar deze zag ik niet aankomen. Je hebt een competitieve machine nodig om dat te doen en de Aprilia is dat. Hij past goed bij mijn manier van rijden. Ik heb dat laten zien, maar ik voel verder geen druk. Ik denk niet aan de titel, maar ben juist heel relaxed en geniet met volle teugen. Het heeft eventjes geduurd om dit punt in mijn carrière te bereiken."

Zijn derde positie in Portimao betekende ook het derde podium voor Aprilia. Mocht het team nog een keer op het podium komen, dan verliest het de concessies die Aprilia bij de terugkeer in de MotoGP heeft gekregen. Dit houdt in dat het meer krachtbronnen mag gebruiken dan formaties die deze concessies niet hebben, daarbij mag Aprilia ook onbeperkt testen. De huidige werkwijze van Aprilia is al gericht op dit verlies. Het gebruikt namelijk een krachtbron minder dan de toegestane negen. Het systeem was in het voordeel van Espargaro, maar de Spanjaard is er nooit voorstander van geweest. Hij maakt zich niet druk om het feit dat Aprilia deze mogelijk verliest vanaf 2023.

"Ik denk dat er engineers zijn die zich daar drukker om maken. Ik houd niet van dergelijke concessies", gaat hij verder. "Ik ben natuurlijk niet dom, ik weet dat deze onze helpen. Maar ik vind het niks. Ik denk dat ik nu bewezen heb dat ik op een hoog niveau rijd en dat de RS-GP ook van een hoog niveau is. Ik had dergelijke resultaten anders ook niet behaald. De basis is goed en ik hoop dat we in Jerez al van de concessies af zijn."