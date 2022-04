MotoGP tijdschema: De tijden voor de Grand Prix van Spanje

De Grand Prix van Spanje is doorspekt van MotoGP-historie. Vooral de laatste twintig jaar domineert het land de zwaarste klasse van het wereldkampioenschap. Van Alex Crivillé naar Jorge Lorenzo en van Dani Pedrosa naar Marc Marquez en Joan Mir. De wedstrijd is daarom ook jaarlijks een belangrijk moment voor de MotoGP, niet in de laatste plaats omdat alle fabrikanten er een enorme bulk aan data van hebben. Het is een circuit waar de echte krachtsverhoudingen duidelijk worden.

Fabio Quartararo lag vorig jaar op koers voor de overwinning, maar hij zakte ver terug toen hij te maken kreeg met een opgepompte arm. Jack Miller profiteerde en pakte zijn eerste MotoGP-overwinning op een droge baan. Na zijn overtuigende overwinning in Portugal behoort Quartararo ook dit aankomende weekend weer tot de favorieten, eens te meer omdat de topsnelheid niet heel belangrijk is op het circuit genaamd naar Angel Nieto, de grootste Spaanse motorcoureur aller tijden.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Spanje 2022

De MotoGP Grand Prix van Spanje wordt op zondag 1 mei gehouden op het Circuito de Jerez – Angel Nieto. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

De MotoGP houdt bij de Europese races het reguliere tijdschema aan. Het betekent dat de trainingen op vrijdag beginnen om 9.55 uur en om 14.10 uur. Op zaterdag begint de actie met de derde vrije training om 9.55 uur. Vanaf 13.30 uur staat de vierde training op het programma met aansluitend de kwalificatie om 14.10 uur.

De warm-up begint zondagmorgen om 9.40 uur. De Moto3-klasse trapt het raceprogramma vervolgens af om 11.00 uur. Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder beginnen om 12.20 uur aan hun wedstrijd in de Moto2. De MotoGP Grand Prix van Spanje begint vervolgens om 14.00 uur.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 29 april Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 30 april Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 1 mei Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u