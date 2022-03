Joan Mir debuteerde in 2019 met Suzuki in de MotoGP en werd een jaar later wereldkampioen. Het was voor Suzuki de eerste wereldtitel in twintig jaar. De coureur van Mallorca kon het succesverhaal in 2021 geen vervolg geven. Suzuki liep in de ontwikkeling achter op de andere merken en teammanager Davide Brivio vertrok naar Alpine. Mir won geen enkele race en werd derde in de eindstand. Met een aflopend contract in 2022 wilde Mir progressie zien bij Suzuki voordat hij een beslissing zou nemen over zijn toekomst.

Na een sterk voorseizoen en het vastleggen van voormalig Honda-man Livio Suppo als nieuwe teammanager, laat Mir in gesprek met Motorsport.com weten dat het zijn prioriteit is om bij Suzuki te blijven. “Zoals ik in het voorseizoen gezegd heb, wilde ik zien hoe de nieuwe motor werkte en of er een nieuwe teammanager zou komen voordat ik over contractverlenging na zou denken”, zegt Mir. “Ik zie dat Suzuki een grote stap gezet heeft om aan onze verzoeken te voldoen, nu is het mijn prioriteit om een nieuw contract te tekenen. Mijn vertegenwoordiger zal met Livio en projectleider Shinichi Sahara om tafel gaan om de details te bespreken.”

Honda-geruchten 'onjuist'

Mir werd de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met Honda. Hij stelt dat een vertrek bij Suzuki nooit aan de orde was. “De geruchten zijn onjuist”, zegt Mir. “Ik heb geen aanbod gehad, we hebben ook niet onderhandeld met iemand anders. Ik heb Suzuki gevraagd om een verbeterde motor en het aannemen van een teammanager, het merk heeft aan die eisen voldaan. Dat is wat mij betreft genoeg om bij te tekenen, al staat er natuurlijk nog geen handtekening op papier. Ik heb geen haast en ben niet bezorgd over mijn toekomst, ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen. Ik weet zeker dat ik in 2023 een goed team heb.”

Suzuki gaf in een eerder stadium al aan dat het voornemens was om Mir en zijn ploegmaat Alex Rins voor een nieuwe tweejarige periode vast te leggen.